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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Нуньес украл гол Салаха? Это придаст ему уверенности»
Лига чемпионов
24 октября 2024, 08:57 |
55
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Нуньес украл гол Салаха? Это придаст ему уверенности»

Бывший футболист прокомментировал гол Ливерпуля в Лиге чемпионов

24 октября 2024, 08:57 |
55
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Нуньес украл гол Салаха? Это придаст ему уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Бывший футболист Рио Фердинанд считает, что форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса не стоит критиковать за украденный гол у Мохамеда Салаха:

«Я думаю, что команда была не против, чтобы гол записала на Нуньеса. «Ливерпулю» нужны все игроки, чтобы бороться за трофеи в этом сезоне. Если нападающий забьет гол, это придаст ему уверенности.

Удар Салаха мог попасть в штангу или отскочить назад. Если есть малейшие сомнения, то лучше подправить мяч в сетку. И Нуньес это сделал. Он выбирал правильные позиции в матче. Его главное качество – работоспособность», – подытожил Фердинанд.

В третьем туре Лиги Чемпионов «Ливерпуль» одолел на выезде РБ «Лейпциг» со счетом 1:0. После удара Салаха мяч летел практически в пустой угол ворот, однако Нуньес решил подправить его траекторию.

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Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг Дарвин Нуньес Мохамед Салах Рио Фердинанд
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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