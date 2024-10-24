«Он хорошо...» Ребров оценил результативность Довбика перед матчем с Динамо
Главный тренер сборной Украины уже прибыл в Рим
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил результативность форварда итальянской Ромы Артема Довбика перед матчем с киевским Динамо в Лиге Европы.
«Он уже забивает, забивает достаточно много. Каждому игроку, каждому нападающему очень важно иметь игровое время, особенно в итальянском чемпионате.
Поэтому я считаю, что он хорошо прогрессирует. Это не легко делать в Роме, поскольку я вижу, что команда – на стадии становления. Но он уже помогает, он забивает – это для нападающего очень важно», – сказал Ребров.
Главный тренер сборной Украины находится в Риме, где сегодня встретятся Рома и Динамо. Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.
🗣️Il ct dell’Ucraina, #Rebrov, ha assistito alla rifinitura della #DinamoKiev: "#Dovbyk si sta inserendo bene, segna tanti gol e questo è un bel segnale"— Il Romanista (@ilRomanistaweb) October 23, 2024
🎥 @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaDinamoKiev pic.twitter.com/SdzvROW2Su
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