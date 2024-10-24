Звезда UFC пообещал нокаутировать президента Ла Лиги

Боец смешанных единоборств Илия Топурия собирается нокаутировать президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за матча «Реал» – «Барселона».

Дело в том, что бой UFC Топурия – Холлоуэй начнется в 22:30 26 октября. В этот же день только в 21:00 на матч чемпионата Испании выйдут «Реал» и «Барселона». Топурия заявил:

«Давайте посмотрим, не сделал ли я ошибку. Я планировал нокаутировать Холлоуэя, но мне нужно изменить планы. Я должен отправить в нокаут того человека, который поставил этот матч в то же время, когда дерусь я. Мы пойдем на Хавьера Тебаса. Он следующий», – рассмеялся Топурия.

Илия Топурия будет защищать свой пояс чемпиона UFC в поединке против Макса Холлоуэя. Эта встреча станет главной на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).