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UFC
24 октября 2024, 08:41 | Обновлено 24 октября 2024, 09:02
146
0

Звезда UFC пообещал нокаутировать президента Ла Лиги

Илия Топурия недоволен матчем Реала и Барселоны

24 октября 2024, 08:41 | Обновлено 24 октября 2024, 09:02
146
0
Звезда UFC пообещал нокаутировать президента Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илия Топурия

Боец смешанных единоборств Илия Топурия собирается нокаутировать президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за матча «Реал» – «Барселона».

Дело в том, что бой UFC Топурия – Холлоуэй начнется в 22:30 26 октября. В этот же день только в 21:00 на матч чемпионата Испании выйдут «Реал» и «Барселона». Топурия заявил:

«Давайте посмотрим, не сделал ли я ошибку. Я планировал нокаутировать Холлоуэя, но мне нужно изменить планы. Я должен отправить в нокаут того человека, который поставил этот матч в то же время, когда дерусь я. Мы пойдем на Хавьера Тебаса. Он следующий», – рассмеялся Топурия.

Илия Топурия будет защищать свой пояс чемпиона UFC в поединке против Макса Холлоуэя. Эта встреча станет главной на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Илия Топурия Хавьер Тебас Реал - Барселона Макс Холлоуэй
Микола Титюк Источник: Goal.com
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