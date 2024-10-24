Французская легенда биатлона готова возглавить оргкомитет Олимпиады-2030

13-кратный чемпион мира по биатлону Мартем Фуркад претендует на должность главы оргкомитета зимних Олимпийских игр-2030. Экс-спортсмен выдвинул свою кандидатуру на встрече с представителями проекта.

«У нас есть проект, который объединяет множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я чувствую поддержку от всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей приверженности делу, о желании ответственно провести амбициозные и особые Игры», – сказал Фуркад.

Мартем закончил профессиональную карьеру биатлониста в 2020 году. За годы выступлений француз 83 раза побеждал в индивидуальных гонках, что является третьим результатом в биатлоне. Больше триумфовали только Йоханнес Бё (85) и Уле-Эйнар Бьорндален (95).

На сегодня Фуркад является представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

К слову, Олимпиада-2030 состоится во французских Альпах.