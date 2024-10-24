Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французская легенда биатлона готова возглавить оргкомитет Олимпиады-2030
Лига Европы
24 октября 2024, 13:56 | Обновлено 24 октября 2024, 14:55
388
2

Французская легенда биатлона готова возглавить оргкомитет Олимпиады-2030

Мартем Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы

24 октября 2024, 13:56 | Обновлено 24 октября 2024, 14:55
388
2
Французская легенда биатлона готова возглавить оргкомитет Олимпиады-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартем Фуркад

13-кратный чемпион мира по биатлону Мартем Фуркад претендует на должность главы оргкомитета зимних Олимпийских игр-2030. Экс-спортсмен выдвинул свою кандидатуру на встрече с представителями проекта.

«У нас есть проект, который объединяет множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я чувствую поддержку от всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей приверженности делу, о желании ответственно провести амбициозные и особые Игры», – сказал Фуркад.

Мартем закончил профессиональную карьеру биатлониста в 2020 году. За годы выступлений француз 83 раза побеждал в индивидуальных гонках, что является третьим результатом в биатлоне. Больше триумфовали только Йоханнес Бё (85) и Уле-Эйнар Бьорндален (95).

На сегодня Фуркад является представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

К слову, Олимпиада-2030 состоится во французских Альпах.

По теме:
САМУЭЛЬССОН: «Я намерен бросить вызов Йоханнесу Бё»
ДЕРИЗЕМЛЯ: «Семеренко планировала выступать на внутренних соревнованиях»
Ливан – новый участник Международного союза биатлонистов
Мартен Фуркад Олимпийские игры 2030 биатлон
Андрій Вітренко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 14:04 0
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 24 октября в 22:00 по Киеву

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24 октября 2024, 08:25 2
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!

Признание получил Винисиус Жуниор

ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона
Бокс | 23.10.2024, 20:59
ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона
ВИДЕО. Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя. Реакция Тайсона
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Футбол | 23.10.2024, 17:30
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
ВИДЕО. Звездный футболист Реала не ходит в душ. О ком речь?
Футбол | 24.10.2024, 09:34
ВИДЕО. Звездный футболист Реала не ходит в душ. О ком речь?
ВИДЕО. Звездный футболист Реала не ходит в душ. О ком речь?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Ну так,самого більшого андона проросійського треба вибрати ! (
Ответить
+1
SHN
Мартем)
Это как Голланн?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
«Мне это поможет». Усик привлек неожиданных специалистов к бою с Фьюри
«Мне это поможет». Усик привлек неожиданных специалистов к бою с Фьюри
22.10.2024, 10:40
Бокс
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48
Бокс
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 2
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 8
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем