ФОТО. Ещё один звездный футболист разводится – вы не угадаете кто
Эту пару считали образцовой...
Полузащитник «Баварии» Мюнхен Томас Мюллер может развестись со своей женой Лизой Мюллер.
Об этом сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».
Сообщается, что у пары относительно давно напряженные отношения: в мае Лиза перестала следить за мужем в Instagram, также пара не появилась на Октоберфесте, куда игроки «Бавария» традиционно приходят с женами, и наконец 35-летняя девушка не сидела рядом с Томасом на его прощании со сборной Германии.
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Немецкая радиостанция RTL связалась с Лизой, чтобы выяснить в каком статусе находятся их отношения с мужем, на что она ответила: «Я не придаток и не его сумочка».
Томас пока не комментирует данную ситуацию, но есть высокая вероятность, что пара займется бракоразводным процессом в ближайшие месяцы.
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