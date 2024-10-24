ФОТО. Любимый ресторан Ламина Ямала в Барселоне – велкам!

Газета «Mundo Deportivo» рассказала о любимом ресторане Ламина Ямала в Барселоне.

Журналистка Лореа Бакеро утверждает, что звезда «Барселоны» и сборной Испании очень любит приходить в ресторан «La Cúpula Garraf» – «это волшебное месте у подножия Средиземного моря». Ламин – постоянный клиент заведения.

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«Паэлья и рыба – главные герои этого гастрономического пространства, расположенного в уникальном анклаве. Таким образом, увлекательные виды сочетаются со вкусом и запахом моря», – рекламирует ресторан Mundo Deportivo.