ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается сын Марадоны

Диего Марадона-младший возглавил клуб 5-го испанского дивизиона – ФК «Ибарра».

Сын покойного Диего Армандо – тренер, и это далеко не первый клуб в его тренерской карьере: также он тренировал молодежную команду «Сан-Джорджио» и первую команду «Наполи Юнайтед».

В 5-м дивизионе чемпионата Италии играл за «Помпеи» и «Монтекальчо».

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В новый клуб Диего-младший прибудет с задачей избежать вылета одного из исторических футбольных клубов Тенерифе, основанного в 1969 году.

«Чрезвычайная возможность открывается как ему, так и нам. Это что-то невероятное. Мы амбициозны и полностью верим в то, что останемся в этой категории», – сообщили изданию Relevo источники в клубе.

Сейчас «Ибарра» занимает пятое место с конца, имея 7 очков из 21 возможных.

«Диего Марадона-младший дебютирует дома, принимая лидера «Arucas CF-98», – пишет газета As.