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  4. ФОТО. Судаков обратился к фанам после поражения – те жестко ответили
Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:07 | Обновлено 24 октября 2024, 01:17
241
3

ФОТО. Судаков обратился к фанам после поражения – те жестко ответили

Георгий Судаков спровоцировал некоторых болельщиков на гневные комментарии

24 октября 2024, 01:07 | Обновлено 24 октября 2024, 01:17
241
3
ФОТО. Судаков обратился к фанам после поражения – те жестко ответили
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков обратился к болельщикам после поражения от «Арсенала» (1:0) в рамках 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Надеюсь, мы заставили украинский народ гордиться нами! Спасибо всем за поддержку», – написал 22-летний футболист в Instagram.

На что один из болельщиков ответил: «Гордиться чем? Поражением?».

Этот комментарий собрал 22 лайка и многие согласились с тем, что гордиться особо нечем.

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В то же время один из фанатов пожелал Судакову в будущем стать игроком «Арсенала»:

«Надеюсь, что сыграл против своей будущей команды», – этот комментарий поддержали ещё больше людей (39 лайков).

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Георгий Судаков Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов фото фанаты болельщики
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Сразу видно какую философию Марино Мефодиевно прививает, не проиграть разгромно - большой упсех. А Судаков с такой игрой не будет играть в АПЛ. Один раз обманули позор тебе, два - позор мне.
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TolsTIyELF
офигеть какой дебил. ещё и на инглише пишет. реально, пишет так как будто он выступает за английскую команду.
тормозит, ни одного нормального паса от него. а на команду ему пофиг. 
талант у него несомненно есть, но вот как личность он никакой.
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