ФОТО. Судаков обратился к фанам после поражения – те жестко ответили
Георгий Судаков спровоцировал некоторых болельщиков на гневные комментарии
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков обратился к болельщикам после поражения от «Арсенала» (1:0) в рамках 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
«Надеюсь, мы заставили украинский народ гордиться нами! Спасибо всем за поддержку», – написал 22-летний футболист в Instagram.
На что один из болельщиков ответил: «Гордиться чем? Поражением?».
Этот комментарий собрал 22 лайка и многие согласились с тем, что гордиться особо нечем.
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В то же время один из фанатов пожелал Судакову в будущем стать игроком «Арсенала»:
«Надеюсь, что сыграл против своей будущей команды», – этот комментарий поддержали ещё больше людей (39 лайков).
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