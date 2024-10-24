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  4. Арсенал был прав, не подписав Мудрика. В Англии снова пишут об украинце
Англия
24 октября 2024, 00:50 | Обновлено 24 октября 2024, 01:19
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1

Арсенал был прав, не подписав Мудрика. В Англии снова пишут об украинце

Издание The Telegraph отмечает прозорливость руководства канониров

24 октября 2024, 00:50 | Обновлено 24 октября 2024, 01:19
200
1
Арсенал был прав, не подписав Мудрика. В Англии снова пишут об украинце
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист издания The Telegraph Сэм Дин после матча «Арсенал» – «Шахтер» выпустил материал под названием «Габриэл Мартинелли показывает, что «Арсенал» был прав, не подписывая Михаила Мудрика».

Журналист вспомнил трансферную сагу зимы 2023 года имени Мудрика и довольно жестко прошелся по нынешней ситуации украинского вингера в «Челси»:

«Как странно думать, что «Арсенал» еще зимой 2023 фактически видел в Мудрике модернизацию Габриэла Мартинелли. Они не собирались платить более 50 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы украинец был просто резервным вариантом, и Мартинелли играет на той же позиции – левого вингера. Если бы Мудрик перешел в «Арсенал», позиция Мартинелли в клубе оказалась бы под серьезной угрозой.

В эти дни предположить, что Мудрик может быть модернизацией Мартинелли, значило бы превратить комнату, полную болельщиков «Арсенала», в непрекращающийся смех», – троллит журналист.

Напомним, что именно Габриэл Мартинелли забил единственный гол в матче, а Мудрик присутствовал на «Эмирейтс», поддерживая «Шахтер».

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Арсенал - Шахтер Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси Габриэл Мартинелли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: The Telegraph
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Комментарии 1
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Дані Рохас
но чемп и без Мудрика слили вконце, кто знает вдруг бы всё пошло по другому, а так теперь без титула сидите, ибо Ман Сити только набирает обороты
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