Арсенал был прав, не подписав Мудрика. В Англии снова пишут об украинце

Журналист издания The Telegraph Сэм Дин после матча «Арсенал» – «Шахтер» выпустил материал под названием «Габриэл Мартинелли показывает, что «Арсенал» был прав, не подписывая Михаила Мудрика».

Журналист вспомнил трансферную сагу зимы 2023 года имени Мудрика и довольно жестко прошелся по нынешней ситуации украинского вингера в «Челси»:

«Как странно думать, что «Арсенал» еще зимой 2023 фактически видел в Мудрике модернизацию Габриэла Мартинелли. Они не собирались платить более 50 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы украинец был просто резервным вариантом, и Мартинелли играет на той же позиции – левого вингера. Если бы Мудрик перешел в «Арсенал», позиция Мартинелли в клубе оказалась бы под серьезной угрозой.

В эти дни предположить, что Мудрик может быть модернизацией Мартинелли, значило бы превратить комнату, полную болельщиков «Арсенала», в непрекращающийся смех», – троллит журналист.

Напомним, что именно Габриэл Мартинелли забил единственный гол в матче, а Мудрик присутствовал на «Эмирейтс», поддерживая «Шахтер».