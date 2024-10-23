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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:27 | Обновлено 23 октября 2024, 23:30
303
0

ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый

Бразилец поразил ворота мюнхенцев на 56-й минуте, идеальный пас вырезал Ламин

23 октября 2024, 23:27 | Обновлено 23 октября 2024, 23:30
303
0
ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 56-й минуте счет 4:1 в пользу хозяев сделал Рафинья, а идеальный ассист на него отдал Ламин Ямал.

Бразилец оформил хет-трик в этом поединке!

❗️ ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый

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хет-трик Рафинья Диас Ламин Ямал видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона Бавария Барселона - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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