Лига чемпионов23 октября 2024, 23:27 | Обновлено 23 октября 2024, 23:30
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ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый
Бразилец поразил ворота мюнхенцев на 56-й минуте, идеальный пас вырезал Ламин
23 октября 2024, 23:27 | Обновлено 23 октября 2024, 23:30
303
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23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 56-й минуте счет 4:1 в пользу хозяев сделал Рафинья, а идеальный ассист на него отдал Ламин Ямал.
Бразилец оформил хет-трик в этом поединке!
❗️ ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый
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