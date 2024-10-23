23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 56-й минуте счет 4:1 в пользу хозяев сделал Рафинья, а идеальный ассист на него отдал Ламин Ямал.

Бразилец оформил хет-трик в этом поединке!

❗️ ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый