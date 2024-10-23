23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 45-й минуте счет 3:1 для каталонцев сделал Рафинья, который эффектно поразил ворота Мануэля Нойера.

Бразилец за первый тайм оформил дубль. Первый свой мяч в этом поединке он забил на 58-й секунде.

❗️ ВИДЕО. Вот, что значит техника. Как Рафинья оформил дубль в ворота Баварии

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 45 мин.