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Лига чемпионов
23 октября 2024, 22:59 | Обновлено 23 октября 2024, 23:05
586
0

ВИДЕО. Вот, что значит техника. Как Рафинья оформил дубль в ворота Баварии

После первого тайма Барселона побеждает мюнхенцев со счетом 3:1 в матче 3-го тура ЛЧ

23 октября 2024, 22:59 | Обновлено 23 октября 2024, 23:05
586
0
ВИДЕО. Вот, что значит техника. Как Рафинья оформил дубль в ворота Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 45-й минуте счет 3:1 для каталонцев сделал Рафинья, который эффектно поразил ворота Мануэля Нойера.

Бразилец за первый тайм оформил дубль. Первый свой мяч в этом поединке он забил на 58-й секунде.

❗️ ВИДЕО. Вот, что значит техника. Как Рафинья оформил дубль в ворота Баварии

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 45 мин.

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Рафинья Диас Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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