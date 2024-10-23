Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче
Лига чемпионов
23 октября 2024, 22:47 | Обновлено 23 октября 2024, 23:04
693
0

ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче

Роберт Левандовски забил мюнхенцам на 36-й минуте и сделал счет 2:1

23 октября 2024, 22:47 | Обновлено 23 октября 2024, 23:04
693
0
ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 36-й минуте Роберт Левандовски поразил ворота своего экс-клуба. Голевой пас на него отдал Фермин Лопес, который оформил уже второй ассист за поединок.

Защитники мюнхенцев Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ явно не разобрались в этом эпизоде. Да и Мануэль Нойер сыграл не очень удачно.

❗️ ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.

По теме:
ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
ВИДЕО. Хет-трик Рафиньи, асист Ямала. Барселона отгрузила Баварии четвертый
ВИДЕО. В УЕФА вспомнили гол-шедевр Ярмоленко в ворота Нидерландов
Дайо Упамекано Ким Мин Джэ Мануэль Нойер Роберт Левандовски видео голов и обзор Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 октября 2024, 01:01 0
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Футбол | 23 октября 2024, 09:25 7
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы

Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб

Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Футбол | 23.10.2024, 17:58
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 23.10.2024, 23:44
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23.10.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 2
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем