ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче
Роберт Левандовски забил мюнхенцам на 36-й минуте и сделал счет 2:1
23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.
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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 36-й минуте Роберт Левандовски поразил ворота своего экс-клуба. Голевой пас на него отдал Фермин Лопес, который оформил уже второй ассист за поединок.
Защитники мюнхенцев Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ явно не разобрались в этом эпизоде. Да и Мануэль Нойер сыграл не очень удачно.
❗️ ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.
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