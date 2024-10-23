ВИДЕО. Как защита Баварии чудила. Барселона снова вышла вперед в суперматче

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 36-й минуте Роберт Левандовски поразил ворота своего экс-клуба. Голевой пас на него отдал Фермин Лопес, который оформил уже второй ассист за поединок.

Защитники мюнхенцев Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ явно не разобрались в этом эпизоде. Да и Мануэль Нойер сыграл не очень удачно.

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ГОЛ! 2:1 Левандовски, 36 мин.