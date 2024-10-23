ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему

Лидер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал героем одного из вирусных видео, которое сейчас набирает популярности.

На видео юный фанат показывает как Лео должен отпраздновать свой следующий гол.

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Мальчик продемонстрировал несколько танцевальных движений – Месси был впечатлен увиденным, и, смеясь, сказал:

«Ты сумасшедший!», – за кадром звучал смех то ли тренера, то ли отца мальчика.

Публикуем видео специально для вас: