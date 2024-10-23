ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему
Аргентинца шокировало предложение юного фаната
Лидер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал героем одного из вирусных видео, которое сейчас набирает популярности.
На видео юный фанат показывает как Лео должен отпраздновать свой следующий гол.
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Мальчик продемонстрировал несколько танцевальных движений – Месси был впечатлен увиденным, и, смеясь, сказал:
«Ты сумасшедший!», – за кадром звучал смех то ли тренера, то ли отца мальчика.
Публикуем видео специально для вас:
- “Si haces un gol, ¿podes festejarlo como yo?”— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2024
- Messi: “¿Cómo haces vos?”
- 🕺
- Messi: “Estás loco, ¿cómo voy a hacer eso?”.
Esta secuencia es ESPECTACULAR. 😅🇦🇷pic.twitter.com/qQCwzRHmJh
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