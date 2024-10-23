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23 октября 2024, 21:03 | Обновлено 23 октября 2024, 21:46
1348
0

ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему

Аргентинца шокировало предложение юного фаната

23 октября 2024, 21:03 | Обновлено 23 октября 2024, 21:46
1348
0
ВИДЕО. Лионель Месси назвал ребёнка сумасшедшим и вот почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал героем одного из вирусных видео, которое сейчас набирает популярности.

На видео юный фанат показывает как Лео должен отпраздновать свой следующий гол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мальчик продемонстрировал несколько танцевальных движений – Месси был впечатлен увиденным, и, смеясь, сказал:

«Ты сумасшедший!», – за кадром звучал смех то ли тренера, то ли отца мальчика.

Публикуем видео специально для вас:

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Лионель Месси видео lifestyle Интер Майами сборная Аргентины по футболу Барселона
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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