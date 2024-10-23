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Лига чемпионов
23 октября 2024, 18:35 | Обновлено 23 октября 2024, 18:36
385
0

Iphone, кошелек и часы. В Барселоне ограбили директора Баварии

23-го октября в рамках 3-го тура Лиги чемпионов немцы сыграют с испанцами

23 октября 2024, 18:35 | Обновлено 23 октября 2024, 18:36
385
0
Iphone, кошелек и часы. В Барселоне ограбили директора Баварии
Ла Рамбла

По информации издания El Caso.cat, вечером 22 октября одного из представителей «Баварии» ограбили прямо на улицах Барселоны. По информации полиции к представителю мюнхенцев подошел неизвестный мужчина и похитил у него iPhone, часы и кошелек. Кто же в итоге пострадал от рук воры не сообщают.

Заявление в полицию было подано, но на данный момент преступника найти не удалось.

Подразделение полиции Titani занимается расследованием и устанавливает личность злоумышленника, а также проверяет возможную причастность этого инцидента к известной в городе группе воров, которые специализируются на кражах часов.

Матч между «Барселоной» и «Баварией» состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Бавария Барселона - Бавария кража
Олександр Сільченко Источник
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