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Лига чемпионов
23 октября 2024, 18:44 | Обновлено 23 октября 2024, 18:45
124
0

КОНОПЛЯ: «У нас были возможности, чтобы забить и вырвать как минимум ничью»

Защитник Шахтера прокомментировал поражение в 3-м туре Лиги чемпионов

23 октября 2024, 18:44 | Обновлено 23 октября 2024, 18:45
124
0
КОНОПЛЯ: «У нас были возможности, чтобы забить и вырвать как минимум ничью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Шахтером» (1:0). Защитник украинского клуба Ефим Конопля прокомментировал поражение:

– Ефим, «Шахтер» минимально уступил «Арсеналу» в Лондоне. Каким будет твой анализ?
– Конечно, первые 20–25 минут были очень тяжелыми для нас, потому что это все-таки одна из топовых команд мира, и мы понемногу адаптировались к их игре, до того, как они прессингуют, что делают с мячом. Но потом мы показали наш характер, и именно благодаря этому и желанию смогли немного переломить игру, создать несколько моментов, взять под контроль мяч и игру в целом. И также имели возможности забить.

– Отталкиваясь именно от твоих впечатлений там, на футбольном поле, как чувствовался такой гранд, как «Арсенал»?
– Знаете, в первые минуты они ощущались быстрее, больше, словно у них на одного игрока больше на поле. Но, я же говорю, когда мы адаптировались и чуть-чуть втянулись, то привыкли и поняли, что против них можно играть, можно играть в наш футбол.

– Что в вашем исполнении именно в обороне сработало лучше всего? Удавалось ли качественно действовать против футболистов «Арсенала»?
– Я считаю, что да. Конечно, у них были подачи и моменты, без этого никак, но мы боролись, подстраховывали друг друга. Наверное, именно благодаря тому, что мы сражались на футбольном поле и помогали друг другу, смогли не пропустить больше одного гола. Да и тот был каким-то несчастьем, потому что мяч так предательски залетел, что нет даже слов.

– Какой момент, по твоему мнению, стал ключевым в противостоянии и ощущалось ли, что ход игры может измениться в пользу «Шахтера»?
– Да, чувствовалось, когда в последние 20–30 минут мы взяли мяч под контроль. Думаю, футболисты «Арсенала» это почувствовали. Именно это их, может, физически подломило: они тоже люди и также могут физически истощаться, как и мы. Но мы, благодаря характеру, смогли взять игру под свой контроль и имели шансы, имели очень хорошие возможности, чтобы забить и вырвать как минимум ничью.

– Ожидали ли, что Дмитрий Ризнык сможет потянуть пенальти? Что ему говорили после этого эпизода?
– Конечно, потому что если помните, то еще при «Ворскле» Дима очень классно тянул пенальти, и здесь, наверное, ничего для него не отличается – тоже удар с отметки. Игрок пробил, он прочитал или просто хорошо занял позицию – я не знаю, это его вратарские штучки. Да, мы радовались за него, и это дало нам толчок двигаться вперед.

– Какие выводы можно сделать перед следующими поединками Лиги чемпионов?
– Вывод таков: если мы можем играть против «Арсенала», команды, которая соревнуется за чемпионство в сильнейшей лиге мира – а я считаю, что они будут бороться и за победу в Лиге чемпионов, это однозначно, – то мы должны выходить и играть в наш футбол, показывать свои лучшие качества с каждой командой, с которой мы будем встречаться в будущем.

– Положительного в целом было немало, присутствие украинских болельщиков в частности. Что ты можешь сказать об этом?
– Хочу поблагодарить наших фанов, потому что, когда вышел на разминку, было очень приятно и, честно скажу, неожиданно увидеть столько наших болельщиков – почти весь угловой был забит снизу вверх. Слышно было во время игры, как они поддерживали нас, как пели. И, конечно, очень большое спасибо всем нашим фанам, которые сейчас в Украине и поддерживали нас, смотря игру по телевизору, и благодарность нашим воинам, которым, надеемся, несмотря на результат, мы подарили положительные эмоции.

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Лига чемпионов Дмитрий Ризнык
Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
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