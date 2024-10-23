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Лига чемпионов
23 октября 2024, 17:58 | Обновлено 23 октября 2024, 18:32
374
7

Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру горняков против Арсенала

23 октября 2024, 17:58 | Обновлено 23 октября 2024, 18:32
374
7
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
footboom. Андрій Полунин

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов футболисты «Шахтера» потерпели поражение от английского «Арсенала» со счетом 0:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в беседе с корреспондентом Sport.ua высказал свои мысли относительно выступления «горняков» в этом матче:

«Вчерашняя игра украинского чемпиона произвела положительное впечатление. Это уже была не безнадега, как в недавнем противостоянии с «Аталантой». Чувствовалось, что «горняки» хорошо поработали над исправлением ошибок и демонстрируют прогресс».

– Благодаря чему «горнякам» удалось дать бой хозяевам?

– Прежде всего, это результат правильно выбранной тактики. Если бы гости действовали с открытым забралом на протяжении всех 90 минут, то им не избежать серьезных неприятностей. Поэтому строгая игра от обороны с акцентом на быстрые контратаки была очень кстати. Даже в первом тайме, когда «пушкари» умело накрывали гостей на их половине поля, у Эгиналду было три возможности, чтобы осложнить жизнь хозяевам. Но в завершающей стадии легионер «Шахтера» не всегда принимал логичные решения, поэтому до взятия ворот дело не дошло.

– Чем можно объяснить, что в конце поединка гости начали чаще контролировать мяч, и хозяевам пришлось сосредоточиться на обороне?

– В Лондоне «Шахтер» действовал очень организованно, экономно расходовал силы, и у него остались резервы для всплеска активности. Тем более, что после нереализованного пенальти «пушкари» уже больше думали о сохранении победного счета. Думаю, что гости наиграли на свой гол, но вратарь хозяев был на высоте. Хотя, конечно, «Арсенал» мог забить значительно больше. Разница в классе все же чувствовалась.

– Кого бы вы выделили среди «горняков»?

– Вратаря Дмитрия Ризныка. Возможно, в пропущенном мяче есть его вина, но он потом парировал пенальти и выручил команду в нескольких ситуациях. Молодец!

Приятно, что «горняки» произвели целостное впечатление: никто из состава не выпадал. Но, безусловно, «Арсенал» - один из самых мощных клубов в Лиге чемпионов, и выдержать его натиск очень тяжело.

– В текущей Лиге чемпионов «Шахтер» еще не забивал. Может ли лед тронуться в следующем матче с нетоповым соперником - «Янг Бойз»?

– «Янг Бойз» - сложный оппонент. Команда делает ставку на массированные атаки, но и сама дает возможность играть. Если «горняки» сохранят свои ворота на замке, то у них действительно возрастут шансы открыть счет забитым мячам и одержать первую победу.

Сейчас «Шахтер» занимает 29-е место в Лиге чемпионов, набрав одно очко.

Ранее мы сообщали, что вратарь дончан Дмитрий Ризнык прервал внушительную серию «Арсенала».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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AK.228
Кучка динамовских долбней заперечують 
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0
ALFred
Автор ну ти перець жош
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0
ALFred
Я навіть не пам'ятаю хто це.
Ще один збитий льотчик, спорт юа де ви їх знаходите
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0
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ALFred
Сашко Сільченко ти там змагаєшся з Валерієм Василенко  
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-1
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