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  4. Судьи любят Арсенал? Известно, какие команды в АПЛ наказывают чаще других
Англия
23 октября 2024, 17:06 | Обновлено 23 октября 2024, 17:07
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Судьи любят Арсенал? Известно, какие команды в АПЛ наказывают чаще других

Opta сравнила количество наказаний клубов из большой шестерки

23 октября 2024, 17:06 | Обновлено 23 октября 2024, 17:07
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0
Судьи любят Арсенал? Известно, какие команды в АПЛ наказывают чаще других
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал Лондон

Статистический портал Opta посчитал, сколько нарушений нужно каждой команде АПЛ, чтобы получить желтую карточку.

Оказалось, что лучше всего относятся к лондонскому «Арсеналу» – даже несмотря на три удаления в АПЛ. Футболисты Микеля Артеты получают одну желтую на каждые 5,39 нарушений на футбольном поле.

Больше всего страдает «Манчестер Сити». Каждые 2,83 нарушения наказываются желтой. Opta оценило только команды «большой шестерки»:

  1. «Арсенал» – 5,39 (кол-во фолов на одну желтую)
  2. «Ливерпуль» – 5,28
  3. «Тоттенхэм» – 4,95
  4. «Манчестер Юнайтед» – 3,42
  5. «Челси» – 2,93
  6. «Манчестер Сити» – 2.83.

Несмотря на такую статистику, лондонский «Арсенал» больше всего страдает от получения красных карточек. В этом сезоне АПЛ «канониры» успели схлопотать уже три удаления – Деклан Райс, Вильям Салиба и Леандро Троссард ранее не смогли доиграть свои матчи.

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Арсенал Лондон
Микола Титюк Источник: GiveMeSport
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