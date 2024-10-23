Судьи любят Арсенал? Известно, какие команды в АПЛ наказывают чаще других

Статистический портал Opta посчитал, сколько нарушений нужно каждой команде АПЛ, чтобы получить желтую карточку.

Оказалось, что лучше всего относятся к лондонскому «Арсеналу» – даже несмотря на три удаления в АПЛ. Футболисты Микеля Артеты получают одну желтую на каждые 5,39 нарушений на футбольном поле.

Больше всего страдает «Манчестер Сити». Каждые 2,83 нарушения наказываются желтой. Opta оценило только команды «большой шестерки»:

«Арсенал» – 5,39 (кол-во фолов на одну желтую) «Ливерпуль» – 5,28 «Тоттенхэм» – 4,95 «Манчестер Юнайтед» – 3,42 «Челси» – 2,93 «Манчестер Сити» – 2.83.

Несмотря на такую статистику, лондонский «Арсенал» больше всего страдает от получения красных карточек. В этом сезоне АПЛ «канониры» успели схлопотать уже три удаления – Деклан Райс, Вильям Салиба и Леандро Троссард ранее не смогли доиграть свои матчи.