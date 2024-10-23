Судьи любят Арсенал? Известно, какие команды в АПЛ наказывают чаще других
Opta сравнила количество наказаний клубов из большой шестерки
Статистический портал Opta посчитал, сколько нарушений нужно каждой команде АПЛ, чтобы получить желтую карточку.
Оказалось, что лучше всего относятся к лондонскому «Арсеналу» – даже несмотря на три удаления в АПЛ. Футболисты Микеля Артеты получают одну желтую на каждые 5,39 нарушений на футбольном поле.
Больше всего страдает «Манчестер Сити». Каждые 2,83 нарушения наказываются желтой. Opta оценило только команды «большой шестерки»:
- «Арсенал» – 5,39 (кол-во фолов на одну желтую)
- «Ливерпуль» – 5,28
- «Тоттенхэм» – 4,95
- «Манчестер Юнайтед» – 3,42
- «Челси» – 2,93
- «Манчестер Сити» – 2.83.
Несмотря на такую статистику, лондонский «Арсенал» больше всего страдает от получения красных карточек. В этом сезоне АПЛ «канониры» успели схлопотать уже три удаления – Деклан Райс, Вильям Салиба и Леандро Троссард ранее не смогли доиграть свои матчи.
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