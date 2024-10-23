И Шахтер не смог. Украинские клубы никогда не побеждали в Англии
Безвыигрышная гостевая серия наших клубов с англичанами достигла 34-х матчей
«Шахтер», уступив на выезде «Арсеналу» (0:1), продолжил недобрую для украинских клубов традицию. В 34-х матчах на полях англичан наши коллективы не сумели одержать ни одной победы, довольствовавшись всего семью мировыми при 27 поражениях.
Неудивительно, что с такими показателями команды из Туманного Альбиона прочно занимают первую строчку в списке самых неудобных гостевых соперников украинцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели украинских клубов в гостевых матчах с командами из одной страны (не менее 10 игр)
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Англия
|
34
|
0
|
7
|
27
|
17-68
|
7
|
6,9
|
россия
|
11
|
1
|
1
|
9
|
11-21
|
4
|
12,1
|
Италия
|
42
|
4
|
11
|
27
|
28-88
|
23
|
18,3
|
Испания
|
38
|
6
|
7
|
25
|
33-78
|
25
|
21,9
|
Франция
|
39
|
8
|
6
|
25
|
30-63
|
30
|
25,6
|
Германия
|
42
|
10
|
3
|
29
|
35-94
|
33
|
26,2
|
Чехия
|
15
|
2
|
7
|
6
|
16-22
|
13
|
28,9
|
Шотландия
|
11
|
2
|
4
|
5
|
8-14
|
10
|
30,3
|
Нидерланды
|
26
|
7
|
4
|
15
|
28-47
|
25
|
32,1
|
Польша
|
11
|
2
|
5
|
4
|
13-14
|
11
|
33,3
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