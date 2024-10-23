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Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:59 | Обновлено 23 октября 2024, 13:39
284
1

И Шахтер не смог. Украинские клубы никогда не побеждали в Англии

Безвыигрышная гостевая серия наших клубов с англичанами достигла 34-х матчей

23 октября 2024, 12:59 | Обновлено 23 октября 2024, 13:39
284
1
И Шахтер не смог. Украинские клубы никогда не побеждали в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», уступив на выезде «Арсеналу» (0:1), продолжил недобрую для украинских клубов традицию. В 34-х матчах на полях англичан наши коллективы не сумели одержать ни одной победы, довольствовавшись всего семью мировыми при 27 поражениях.

Неудивительно, что с такими показателями команды из Туманного Альбиона прочно занимают первую строчку в списке самых неудобных гостевых соперников украинцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели украинских клубов в гостевых матчах с командами из одной страны (не менее 10 игр)

Страна

И

В

Н

П

М

О

%

Англия

34

0

7

27

17-68

7

6,9

россия

11

1

1

9

11-21

4

12,1

Италия

42

4

11

27

28-88

23

18,3

Испания

38

6

7

25

33-78

25

21,9

Франция

39

8

6

25

30-63

30

25,6

Германия

42

10

3

29

35-94

33

26,2

Чехия

15

2

7

6

16-22

13

28,9

Шотландия

11

2

4

5

8-14

10

30,3

Нидерланды

26

7

4

15

28-47

25

32,1

Польша

11

2

5

4

13-14

11

33,3

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Sergey RockStar
Вчера же Шахтер ю19 выиграл в Лондоне, разве не?
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