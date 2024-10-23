И Шахтер не смог. Украинские клубы никогда не побеждали в Англии

«Шахтер», уступив на выезде «Арсеналу» (0:1), продолжил недобрую для украинских клубов традицию. В 34-х матчах на полях англичан наши коллективы не сумели одержать ни одной победы, довольствовавшись всего семью мировыми при 27 поражениях.

Неудивительно, что с такими показателями команды из Туманного Альбиона прочно занимают первую строчку в списке самых неудобных гостевых соперников украинцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели украинских клубов в гостевых матчах с командами из одной страны (не менее 10 игр)