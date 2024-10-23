Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
23 октября 2024, 12:55 | Обновлено 23 октября 2024, 12:59
67
0

PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 октября в 12:30 поединок 5-го тура Медиалиги

23 октября 2024, 12:55 | Обновлено 23 октября 2024, 12:59
67
0
PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
FootballHub

23 октября в 12:30 проходит матч 5-го тура Украинской футбольной медиалиги.

В составе обеих команд играют знаменитости украинского футбола: Александр Алиев и Артем Милевский.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.

PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Алиев кардинально изменил позицию по отношению к Милевскому. Что сказал?
«Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги
«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Артем Милевский смотреть онлайн IGNIS медиафутбол Александр Алиев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23 октября 2024, 07:45 2
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика

Эвандер назвал единственного современного боксера, которого было бы трудно победить

Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Футбол | 23 октября 2024, 07:54 13
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер

Николай Балакин назначен главным судьей украинского классического

Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Бокс | 22.10.2024, 18:36
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
Футбол | 23.10.2024, 10:34
Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Бокс | 22.10.2024, 19:07
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 9
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем