Другие новости23 октября 2024, 12:55 | Обновлено 23 октября 2024, 12:59
67
0
PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 октября в 12:30 поединок 5-го тура Медиалиги
23 октября 2024, 12:55 | Обновлено 23 октября 2024, 12:59
67
0
23 октября в 12:30 проходит матч 5-го тура Украинской футбольной медиалиги.
В составе обеих команд играют знаменитости украинского футбола: Александр Алиев и Артем Милевский.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча Медиалиги.
PROFAN – IGNIS. Алиев против Милевского. Смотреть онлайн LIVE
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