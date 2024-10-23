Форвард Динамо имеет проблемы с лишним весом

Как стало известно Sport.ua, нападающий юношеской команды «Динамо» Матвей Пономаренко имеет проблемы с лишним весом. Во время турнира сборной Украины U-19 в испанской Марбелье Пономаренко весил 100 килограммов. При этом нормальный вес футболиста 90 килограммов.

По нашей информации, Матвей не всегда профессионально относится к собственному питанию, поэтому постоянно имеет проблемы с лишним весом.

УАФ. Матвей Пономаренко (крайний справа) на турнире в Марбелье

Пономаренко пропустил почти весь август и сентябрь из-за травмы голени, что также повлияло на его физическую форму.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 1 поединок за первую команду и три игры за U-19, отметившись одним голом.

Сборная Украины U-19 проиграла в Марбелье Нидерландам и Англии. Пономаренко сыграл в каждом из матчей по одному тайму.