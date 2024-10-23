ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Арсенала возглавил английский клуб. Ему всего 32

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир официально назначен главным тренером «Норвича». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Детали контракта между сторонами неизвестны. Уилшир заменил Нарцисса Пелаха, покинувшего команду в прошлом месяце, чтобы возглавить «Сток Сити».

Стоит отметить, что ныне «Норвич» выступает в Чемпионшипе. Команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

Напомним, 32-летний англичанин начал тренерскую карьеру летом 2022-го, когда возглавил «Арсенал» U-18.