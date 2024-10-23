Чемпионшип23 октября 2024, 13:21 | Обновлено 23 октября 2024, 13:35
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Арсенала возглавил английский клуб. Ему всего 32
Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича»
23 октября 2024, 13:21 | Обновлено 23 октября 2024, 13:35
628
0
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир официально назначен главным тренером «Норвича». Об этом пишет клубная пресс-служба.
Детали контракта между сторонами неизвестны. Уилшир заменил Нарцисса Пелаха, покинувшего команду в прошлом месяце, чтобы возглавить «Сток Сити».
Стоит отметить, что ныне «Норвич» выступает в Чемпионшипе. Команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы.
Напомним, 32-летний англичанин начал тренерскую карьеру летом 2022-го, когда возглавил «Арсенал» U-18.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 октября 2024, 19:07 0
Легендарный боксер назвал Флойда Мейвезера
Футбол | 23 октября 2024, 12:03 0
Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Молдовы
Футбол | 23.10.2024, 06:23
Футбол | 23.10.2024, 11:18
Футбол | 22.10.2024, 23:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.10.2024, 09:00
22.10.2024, 13:07 1
22.10.2024, 18:36 7
22.10.2024, 08:29 2
22.10.2024, 10:32 3
21.10.2024, 20:20 2
23.10.2024, 07:31 8
22.10.2024, 03:50 4