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Чемпионшип
23 октября 2024, 13:21 | Обновлено 23 октября 2024, 13:35
628
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Арсенала возглавил английский клуб. Ему всего 32

Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича»

23 октября 2024, 13:21 | Обновлено 23 октября 2024, 13:35
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Арсенала возглавил английский клуб. Ему всего 32
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Уилшир

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир официально назначен главным тренером «Норвича». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Детали контракта между сторонами неизвестны. Уилшир заменил Нарцисса Пелаха, покинувшего команду в прошлом месяце, чтобы возглавить «Сток Сити».

Стоит отметить, что ныне «Норвич» выступает в Чемпионшипе. Команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

Напомним, 32-летний англичанин начал тренерскую карьеру летом 2022-го, когда возглавил «Арсенал» U-18.

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Джек Уилшир Норвич Чемпионшип чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Норвич
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