Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках

Поражение от «Арсенала» (0:1) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с английскими клубами. 8 раз горняки уступали своим визави из Туманного Альбиона в гостях и 2 – дома, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы. Четырежды брал верх над оранжево-черными «Манчестер Сити», трижды – «Арсенал», по 1 – «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Челси».

К слову, проигрыш «канонирам» оказался к тому же 40-м для «Шахтера» в гостевых матчах в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений Шахтера от английских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 1. 20.09.2000 ЛЧ ГТ1 Виктор ПРОКОПЕНКО Арсенал 2:3 (г) 2. 18.02.2010 ЛЕ 1/16 Мирча ЛУЧЕСКУ Фулхэм 1:2 (г) 3. 19.10.2010 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Арсенал 1:5 (г) 4. 07.11.2012 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Челси 2:3 (г) 5. 10.12.2013 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Манчестер Юн. 0:1 (г) 6. 26.09.2017 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Манчестер Сити 0:2 (г) 7. 23.10.2018 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Манчестер Сити 0:3 (д) 8. 07.11.2018 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Манчестер Сити 0:6 (г) 9. 18.09.2019 ЛЧ ГТ Луиш КАШТРУ Манчестер Сити 0:3 (д) 10. 22.10.2024 ЛЧ ОТ Марино ПУШИЧ Арсенал 0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.