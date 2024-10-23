Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках
Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:25 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
99
0

Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках

Горняки потерпели 40-е поражение в гостях в Лиге чемпионов

23 октября 2024, 12:25 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
99
0
Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение от «Арсенала» (0:1) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с английскими клубами. 8 раз горняки уступали своим визави из Туманного Альбиона в гостях и 2 – дома, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы. Четырежды брал верх над оранжево-черными «Манчестер Сити», трижды – «Арсенал», по 1 – «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Челси».

К слову, проигрыш «канонирам» оказался к тому же 40-м для «Шахтера» в гостевых матчах в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений Шахтера от английских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

20.09.2000

ЛЧ

ГТ1

Виктор ПРОКОПЕНКО

Арсенал

2:3 (г)

2.

18.02.2010

ЛЕ

1/16

Мирча ЛУЧЕСКУ

Фулхэм

1:2 (г)

3.

19.10.2010

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арсенал

1:5 (г)

4.

07.11.2012

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Челси

2:3 (г)

5.

10.12.2013

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Манчестер Юн.

0:1 (г)

6.

26.09.2017

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:2 (г)

7.

23.10.2018

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:3 (д)

8.

07.11.2018

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:6 (г)

9.

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити

0:3 (д)

10.

22.10.2024

ЛЧ

ОТ

Марино ПУШИЧ

Арсенал

0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.

По теме:
И Шахтер не смог. Украинские клубы никогда не побеждали в Англии
«Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом
Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»
цифры и факты Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Футбол | 23 октября 2024, 07:54 13
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер

Николай Балакин назначен главным судьей украинского классического

10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Футбол | 22 октября 2024, 18:40 13
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ

Увы, украинские голеадоры забивают в самом престижном клубном турнире континента совсем нечасто

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23.10.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23.10.2024, 07:45
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.10.2024, 12:03
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 7
Бокс
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 46
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем