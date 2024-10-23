Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках
Горняки потерпели 40-е поражение в гостях в Лиге чемпионов
Поражение от «Арсенала» (0:1) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с английскими клубами. 8 раз горняки уступали своим визави из Туманного Альбиона в гостях и 2 – дома, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы. Четырежды брал верх над оранжево-черными «Манчестер Сити», трижды – «Арсенал», по 1 – «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Челси».
К слову, проигрыш «канонирам» оказался к тому же 40-м для «Шахтера» в гостевых матчах в Лиге чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений Шахтера от английских клубов в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
20.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Арсенал
|
2:3 (г)
|
2.
|
18.02.2010
|
ЛЕ
|
1/16
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Фулхэм
|
1:2 (г)
|
3.
|
19.10.2010
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арсенал
|
1:5 (г)
|
4.
|
07.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Челси
|
2:3 (г)
|
5.
|
10.12.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Манчестер Юн.
|
0:1 (г)
|
6.
|
26.09.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:2 (г)
|
7.
|
23.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
8.
|
07.11.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:6 (г)
|
9.
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
|
10.
|
22.10.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Арсенал
|
0:1 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.
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