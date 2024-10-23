Ризнык стал автором первого автогола украинских голкиперов в еврокубках
Украинцы забили 30-й мяч в свои ворота в еврокубковых турнирах
Дмитрий Ризнык стал автором первого автогола голкиперов украинских команд в еврокубках. Между тем «самострел» вратаря горняков оказался ко всему прочему «юбилейным» - 30-м для наших клубов на международной арене.
14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. 10 «самострелов» совершили игроки «Шахтера», 8 – «Динамо», 5 – «Зари», по 2 – «Днепра» и «Металлиста», по 1 – «Мариуполя», донецкого «Металлурга» и «Таврии.
К слову, мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру (ЧУ – 114, КУ – 5, ЕК – 30, СУ – 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 автоголов игроков Шахтера в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
28.09.1983
|
КК
|
1/16
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
Б-1901
|
23’ (0:1)
|
4:2 (д)
|
2.
|
30.04.2009
|
КУ
|
1/2
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Динамо К
|
22’ (0:1)
|
1:1 (г)
|
3.
|
23.11.2011
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Разван РАЦ
|
Порту
|
90’ (0:2)
|
0:2 (д)
|
4.
|
05.12.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Александр КУЧЕР
|
Ювентус
|
56’ (0:1)
|
0:1 (д)
|
5.
|
30.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дарио СРНА
|
ПСЖ
|
90’ (0:3)
|
0:3 (д)
|
6.
|
03.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Боруссия Д
|
17’ (0:2)
|
0:6 (д)
|
7.
|
19.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Реал
|
37’ (0:1)
|
0:5 (д)
|
8.
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Селтик
|
10’ (0:1)
|
1:1 (д)
|
9.
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Лейпциг
|
68’ (0:4)
|
0:4 (д)
|
10.
|
22.10.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Арсенал
|
29’ (0:1)
|
0:1 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир;
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