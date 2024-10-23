Ризнык стал автором первого автогола украинских голкиперов в еврокубках

Дмитрий Ризнык стал автором первого автогола голкиперов украинских команд в еврокубках. Между тем «самострел» вратаря горняков оказался ко всему прочему «юбилейным» - 30-м для наших клубов на международной арене.

14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. 10 «самострелов» совершили игроки «Шахтера», 8 – «Динамо», 5 – «Зари», по 2 – «Днепра» и «Металлиста», по 1 – «Мариуполя», донецкого «Металлурга» и «Таврии.

К слову, мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру (ЧУ – 114, КУ – 5, ЕК – 30, СУ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 автоголов игроков Шахтера в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1. 28.09.1983 КК 1/16 Михаил СОКОЛОВСКИЙ Б-1901 23’ (0:1) 4:2 (д) 2. 30.04.2009 КУ 1/2 Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Динамо К 22’ (0:1) 1:1 (г) 3. 23.11.2011 ЛЧ ГТ Разван РАЦ Порту 90’ (0:2) 0:2 (д) 4. 05.12.2012 ЛЧ ГТ Александр КУЧЕР Ювентус 56’ (0:1) 0:1 (д) 5. 30.09.2015 ЛЧ ГТ Дарио СРНА ПСЖ 90’ (0:3) 0:3 (д) 6. 03.11.2020 ЛЧ ГТ Валерий БОНДАРЬ Боруссия Д 17’ (0:2) 0:6 (д) 7. 19.10.2021 ЛЧ ГТ Сергей КРИВЦОВ Реал 37’ (0:1) 0:5 (д) 8. 14.09.2022 ЛЧ ГТ Артем БОНДАРЕНКО Селтик 10’ (0:1) 1:1 (д) 9. 14.09.2022 ЛЧ ГТ Валерий БОНДАРЬ Лейпциг 68’ (0:4) 0:4 (д) 10. 22.10.2024 ЛЧ ОТ Дмитрий РИЗНЫК Арсенал 29’ (0:1) 0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир;