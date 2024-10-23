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Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:16 | Обновлено 23 октября 2024, 12:22
308
1

Ризнык стал автором первого автогола украинских голкиперов в еврокубках

Украинцы забили 30-й мяч в свои ворота в еврокубковых турнирах

23 октября 2024, 12:16 | Обновлено 23 октября 2024, 12:22
308
1
Ризнык стал автором первого автогола украинских голкиперов в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Дмитрий Ризнык стал автором первого автогола голкиперов украинских команд в еврокубках. Между тем «самострел» вратаря горняков оказался ко всему прочему «юбилейным» - 30-м для наших клубов на международной арене.

14 мячей украинцы забили в свои ворота в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. 10 «самострелов» совершили игроки «Шахтера», 8 – «Динамо», 5 – «Зари», по 2 – «Днепра» и «Металлиста», по 1 – «Мариуполя», донецкого «Металлурга» и «Таврии.

К слову, мяч, забитый Ризныком, стал для него самого 150-м, пропущенным за карьеру (ЧУ – 114, КУ – 5, ЕК – 30, СУ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 автоголов игроков Шахтера в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1.

28.09.1983

КК

1/16

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

Б-1901

23’ (0:1)

4:2 (д)

2.

30.04.2009

КУ

1/2

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Динамо К

22’ (0:1)

1:1 (г)

3.

23.11.2011

ЛЧ

ГТ

Разван РАЦ

Порту

90’ (0:2)

0:2 (д)

4.

05.12.2012

ЛЧ

ГТ

Александр КУЧЕР

Ювентус

56’ (0:1)

0:1 (д)

5.

30.09.2015

ЛЧ

ГТ

Дарио СРНА

ПСЖ

90’ (0:3)

0:3 (д)

6.

03.11.2020

ЛЧ

ГТ

Валерий БОНДАРЬ

Боруссия Д

17’ (0:2)

0:6 (д)

7.

19.10.2021

ЛЧ

ГТ

Сергей КРИВЦОВ

Реал

37’ (0:1)

0:5 (д)

8.

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Артем БОНДАРЕНКО

Селтик

10’ (0:1)

1:1 (д)

9.

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Валерий БОНДАРЬ

Лейпциг

68’ (0:4)

0:4 (д)

10.

22.10.2024

ЛЧ

ОТ

Дмитрий РИЗНЫК

Арсенал

29’ (0:1)

0:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир;

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Перець
ну хоть десь перший
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