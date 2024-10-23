Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19 - 0:0

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дикий, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Ищенко, Пейкришвили – Редушко, Пономаренко, Кремчанин.

Запасные: Гудименко, Балаба, Белый, Лобко, Шевченко, Люсин, Губенко, Андрейко.

«Марибор» U-19: Антонич – Сенекович, Крамбергер, Рашид, Лорбек – Остерц, Вихер, Белович – Виденович, Подлесник, Мешко.

Запасные: Ханданович, Жавби, Антич, Милошевич, Хорват, Розе, Шаубах, Корен, Вогринчич.

Арбитр: Пейман Симани (Финляндия).

Стадион: «Сталь Сталева-Воля» (Сталева-Воля, Польша).

В среду, 23-го октября, состоится первый поединок полуфинала плей-офф Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев U-19 и словенский «Марибор» U-19. Матч пройдет в Сталевой-Воле (Польша), на поле стадиона «Сталь Сталева-Воля», начало в 14:00.

Пока юноши донецкого «Шахтера» вполне себе успешно играют в основном раунде данного турнира, команде Игоря Костюка предстоит преодолеть более короткий, но куда более сложный путь в статусе чемпиона Украины в своей возрастной категории. Тут собрались исключительно чемпионы своих стран, и словенский «Марибор» – один из них. В прошлом раунде соперники выбили «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (8:0), однако это такой себе показатель силы команды Радована Карановича.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19», за которой можно следить в украинской версии сайта.