Динамо Киев U-19 – Марибор U-19. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч.
«Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19 - 0:0
«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дикий, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Ищенко, Пейкришвили – Редушко, Пономаренко, Кремчанин.
Запасные: Гудименко, Балаба, Белый, Лобко, Шевченко, Люсин, Губенко, Андрейко.
«Марибор» U-19: Антонич – Сенекович, Крамбергер, Рашид, Лорбек – Остерц, Вихер, Белович – Виденович, Подлесник, Мешко.
Запасные: Ханданович, Жавби, Антич, Милошевич, Хорват, Розе, Шаубах, Корен, Вогринчич.
Арбитр: Пейман Симани (Финляндия).
Стадион: «Сталь Сталева-Воля» (Сталева-Воля, Польша).
В среду, 23-го октября, состоится первый поединок полуфинала плей-офф Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев U-19 и словенский «Марибор» U-19. Матч пройдет в Сталевой-Воле (Польша), на поле стадиона «Сталь Сталева-Воля», начало в 14:00.
Пока юноши донецкого «Шахтера» вполне себе успешно играют в основном раунде данного турнира, команде Игоря Костюка предстоит преодолеть более короткий, но куда более сложный путь в статусе чемпиона Украины в своей возрастной категории. Тут собрались исключительно чемпионы своих стран, и словенский «Марибор» – один из них. В прошлом раунде соперники выбили «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (8:0), однако это такой себе показатель силы команды Радована Карановича.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19», за которой можно следить в украинской версии сайта.
14:00
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