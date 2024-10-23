В субботу, 26 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и ЛНЗ.

Команды встретятся в Кривом Роге, на стадионе «Горняк».

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В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 14 очков после 9 матчей. У ЛНЗ 15 пунктов и 5-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV