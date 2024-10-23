Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
26 октября состоится матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 26 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и ЛНЗ
Команды встретятся в Кривом Роге, на стадионе «Горняк».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 14 очков после 9 матчей. У ЛНЗ 15 пунктов и 5-я позиция.
Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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