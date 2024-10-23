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Премьер-лига
Кривбасс
26.10.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 11:48 | Обновлено 23 октября 2024, 11:50
60
0

Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября состоится матч 11-го тура УПЛ

23 октября 2024, 11:48 | Обновлено 23 октября 2024, 11:50
60
0
Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 26 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и ЛНЗ

Команды встретятся в Кривом Роге, на стадионе «Горняк».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 14 очков после 9 матчей. У ЛНЗ 15 пунктов и 5-я позиция.

Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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