Голкиперы украинских клубов выиграли 40-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках
Вратари «Шахтера» 10-й раз парировали удар с «точки»
Сейв Дмитрия Ризныка в пенальтийской дуэли с Леандро Троссаром стал 40-м для голкиперов украинских клубов в еврокубковых турнирах.
32 раза они самолично отражали удар с «точки», в 5 случаях мяч пролетал выше или мимо ворот, а еще в 3-х – попадал в штангу или перекладину. В 23-х поединках один на один вратари наших клубов выходили победителями в Лиге (Кубке) чемпионов, в 14 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков, Лиге конференций и Кубке Интертото. Наибольший вклад в юбилей внесли стражи ворот «Шахтера» - 13 выигранных дуэлей и «Динамо» – 12.
К слову, сейв Дмитрия Ризныка в поединке с «канонирами» стал 10-м для голкиперов горняков в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ – 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 пенальти, парированных вратарями Шахтера в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Вратарь
|
Кто бил
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
20.09.2000
|
ЛЧ
|
Юрий ВИРТ
|
Тьерри АНРИ
|
Арсенал
|
45' (2:0)
|
2:3 (г)
|
2.
|
17.12.2004
|
ЛЧ
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Барселона
|
90+2' (2:0)
|
2:0 (д)
|
3.
|
17.09.2009
|
ЛЕ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Вадис ОДЖИДЖА-ОФОЭ
|
Брюгге
|
55' (3:0)
|
4:1 (г)
|
4.
|
08.03.2011
|
ЛЧ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Марко БОРРЬЕЛЛО
|
Рома
|
28' (1:0)
|
3:0 (д)
|
5.
|
19.10.2011
|
ЛЧ
|
Александр РЫБКА
|
Роман ШИРОКОВ
|
Зенит
|
10' (0:0)
|
2:2 (д)
|
6.
|
30.09.2014
|
ЛЧ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ясин БРАИМИ
|
Порту
|
35' (0:0)
|
2:2 (д)
|
7.
|
21.10.2015
|
ЛЧ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Никола ДЖУРДЖИЧ
|
Мальме
|
56' (0:1)
|
0:1 (г)
|
8.
|
26.09.2017
|
ЛЧ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Серхио АГУЭРО
|
Ман. Сити
|
72' (0:1)
|
0:2 (г)
|
9.
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
Андрей ПЯТОВ
|
Йосип ИЛИЧИЧ
|
Аталанта
|
16' (0:0)
|
2:1 (г)
|
10.
|
22.10.2024
|
ЛЧ
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Леандро ТРОССАР
|
Арсенал
|
77' (0:1)
|
0:1 (г)
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