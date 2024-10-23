Голкиперы украинских клубов выиграли 40-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках

Сейв Дмитрия Ризныка в пенальтийской дуэли с Леандро Троссаром стал 40-м для голкиперов украинских клубов в еврокубковых турнирах.

32 раза они самолично отражали удар с «точки», в 5 случаях мяч пролетал выше или мимо ворот, а еще в 3-х – попадал в штангу или перекладину. В 23-х поединках один на один вратари наших клубов выходили победителями в Лиге (Кубке) чемпионов, в 14 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков, Лиге конференций и Кубке Интертото. Наибольший вклад в юбилей внесли стражи ворот «Шахтера» - 13 выигранных дуэлей и «Динамо» – 12.

К слову, сейв Дмитрия Ризныка в поединке с «канонирами» стал 10-м для голкиперов горняков в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 пенальти, парированных вратарями Шахтера в еврокубках