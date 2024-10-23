Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкиперы украинских клубов выиграли 40-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках
Лига чемпионов
23 октября 2024, 11:41 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
323
0

Голкиперы украинских клубов выиграли 40-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках

Вратари «Шахтера» 10-й раз парировали удар с «точки»

23 октября 2024, 11:41 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
323
0
Голкиперы украинских клубов выиграли 40-ю пенальтийскую дуэль в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейв Дмитрия Ризныка в пенальтийской дуэли с Леандро Троссаром стал 40-м для голкиперов украинских клубов в еврокубковых турнирах.

32 раза они самолично отражали удар с «точки», в 5 случаях мяч пролетал выше или мимо ворот, а еще в 3-х – попадал в штангу или перекладину. В 23-х поединках один на один вратари наших клубов выходили победителями в Лиге (Кубке) чемпионов, в 14 – в Лиге Европе (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков, Лиге конференций и Кубке Интертото. Наибольший вклад в юбилей внесли стражи ворот «Шахтера» - 13 выигранных дуэлей и «Динамо» – 12.

К слову, сейв Дмитрия Ризныка в поединке с «канонирами» стал 10-м для голкиперов горняков в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 пенальти, парированных вратарями Шахтера в еврокубках

Дата

Ранг

Вратарь

Кто бил

Клуб

Минута

Счет

1.

20.09.2000

ЛЧ

Юрий ВИРТ

Тьерри АНРИ

Арсенал

45' (2:0)

2:3 (г)

2.

17.12.2004

ЛЧ

Ян ЛАШТУВКА

Андрес ИНЬЕСТА

Барселона

90+2' (2:0)

2:0 (д)

3.

17.09.2009

ЛЕ

Андрей ПЯТОВ

Вадис ОДЖИДЖА-ОФОЭ

Брюгге

55' (3:0)

4:1 (г)

4.

08.03.2011

ЛЧ

Андрей ПЯТОВ

Марко БОРРЬЕЛЛО

Рома

28' (1:0)

3:0 (д)

5.

19.10.2011

ЛЧ

Александр РЫБКА

Роман ШИРОКОВ

Зенит

10' (0:0)

2:2 (д)

6.

30.09.2014

ЛЧ

Андрей ПЯТОВ

Ясин БРАИМИ

Порту

35' (0:0)

2:2 (д)

7.

21.10.2015

ЛЧ

Андрей ПЯТОВ

Никола ДЖУРДЖИЧ

Мальме

56' (0:1)

0:1 (г)

8.

26.09.2017

ЛЧ

Андрей ПЯТОВ

Серхио АГУЭРО

Ман. Сити

72' (0:1)

0:2 (г)

9.

01.10.2019

ЛЧ

Андрей ПЯТОВ

Йосип ИЛИЧИЧ

Аталанта

16' (0:0)

2:1 (г)

10.

22.10.2024

ЛЧ

Дмитрий РИЗНЫК

Леандро ТРОССАР

Арсенал

77' (0:1)

0:1 (г)

По теме:
«Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом
Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»
Шахтер 10-й раз уступил англичанам в еврокубках
цифры и факты Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Бокс | 22 октября 2024, 18:36 7
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк

Тайсон ездит на старом Volkswagen Passat

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22 октября 2024, 23:56 105
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Автогол Ризныка, поражение Шахтера в Лондоне, успех юниоров, камбек Реала
Футбол | 23.10.2024, 11:37
Автогол Ризныка, поражение Шахтера в Лондоне, успех юниоров, камбек Реала
Автогол Ризныка, поражение Шахтера в Лондоне, успех юниоров, камбек Реала
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Футбол | 23.10.2024, 04:47
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Бокс | 22.10.2024, 19:07
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 14
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 9
Футбол
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем