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Премьер-лига
Александрия
26.10.2024 13:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 07:56 | Обновлено 26 октября 2024, 08:06
98
0

Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября состоится матч 11-го тура УПЛ

26 октября 2024, 07:56 | Обновлено 26 октября 2024, 08:06
98
0
Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 26 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Александрии, на стадионе «Ника».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 23 очка после 9 матчей. У «Ингульца» 5 пунктов и 16-я позиция.

Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Ингулец Александрия Ингулец
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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