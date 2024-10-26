В субботу, 26 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Александрии, на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 23 очка после 9 матчей. У «Ингульца» 5 пунктов и 16-я позиция.

Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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