Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
26 октября состоится матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 26 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец» Петрово.
Команды встретятся в Александрии, на стадионе «Ника».
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В таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 23 очка после 9 матчей. У «Ингульца» 5 пунктов и 16-я позиция.
Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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