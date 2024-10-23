Украина. Премьер лига23 октября 2024, 11:38 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
26 октября в 13:00 состоится матч 11-го тура УПЛ
23 октября 2024, 11:38 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
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В субботу, 26 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец» Петрово.
Команды встретятся в Александрии, на стадионе «Ника».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 23 очка после 9 матчей. У «Ингульца» 5 пунктов и 16-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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