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Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 11:38 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
158
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец

26 октября в 13:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

23 октября 2024, 11:38 | Обновлено 23 октября 2024, 12:29
158
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
УПЛ

В субботу, 26 октября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Александрии, на стадионе «Ника».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Александрия» занимает 2-е место, имея 23 очка после 9 матчей. У «Ингульца» 5 пунктов и 16-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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