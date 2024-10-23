Игорь КОСТЮК: «Эмоционально и физически все готовы»

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк пообщался с клубной пресс-службой накануне поединка против «Марибора» в Юношеской лиге чемпионов:

– Насколько команда готова к первому матчу с «Марибором»?

– У нас еще впереди теоретическое занятие, это последние нюансы, которые помогут команде в игре. В принципе, эмоционально и физически все готовы.

– Какая кадровая ситуация за день до игры?

– У нас не могут сыграть Герич и Саленко. Герич из-за регламентных норм, а Саленко из-за повреждений. Все остальные игроки готовятся к этому матчу.

– Что можете сказать о сопернике? Как с ними можно играть?

– У нашей команды есть свой стиль, которого мы придерживаемся. Но, конечно, будут внесены определенные коррективы. У нас есть конкретный план на игру, и именно от его выполнения зависит то, как мы в итоге сыграем. Соперник тоже нас анализирует, но мы понимаем, какую тактику они будут использовать и если будут какие-то сюрпризы, мы будем на это реагировать и перестраиваться.

– У игроков этого состава нет опыта международных матчей на клубном уровне. Надо с каждым проводить индивидуальные разговоры, или игроки сами все понимают?

- У нас есть определенные требования, которые мы соблюдаем, есть структура игры, расположение на поле, принципы игры. Ничего нового для ребят не будет. Это привычная игра, но с большей ответственностью, потому что это матчи на вылет. К тому же, у нас процентов 90 состава имеют опыт международных матчей за юношеские сборные Украины, летом мы играли международный турнир в Чехии с соперниками. Мы готовы тактически, физически и психологически.

– Эксперты и журналисты много говорят о том, что уровень чемпионата Украины, его интенсивность во многом отличается от европейских матчей. Возможно, нашим игрокам не хватает того, чтобы на внутренней арене была та же эмоциональность и уровень соперников?

– В чемпионате Украины у нас каждая игра очень эмоциональна, потому что на «Динамо» все настраиваются совсем по-другому, чем против остальных соперников. Для нас это будет привычная игра в плане мотивации и отношения к матчу, но отличием будет уровень соперника.