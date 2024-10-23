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23 октября 2024, 09:02 | Обновлено 23 октября 2024, 09:06
93
0

ИНФАНТИНО: «Мы побеждаем в бою с расизмом»

Президент ФИФА выступил на генеральной ассамблее КАФ

23 октября 2024, 09:02 | Обновлено 23 октября 2024, 09:06
93
0
ИНФАНТИНО: «Мы побеждаем в бою с расизмом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино затронул тематику расизма на генеральной ассамблее Конфедерации африканского футбола (КАФ).

«Я считаю, что это принципиальная битва, в которой мы должны победить. И мы побеждаем в бою с расизмом, потому что мы едины.

Клубный футбол был основой футбола. Он зародился как национальное движение. Затем он становился все более континентальным, и после 150 лет истории футбола пришло время, чтобы клубный футбол также стал глобальным.

Мы хотим, чтобы у всех вас был шанс, и чтобы у ваших игроков был шанс засиять на мировой арене — это будет способствовать, снова же, развитию футбола в Африке и во всех уголках мира, ведь это наша миссия», — сказал Инфантино.

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Джанни Инфантино ФИФА расизм
Андрій Вітренко Источник: ФИФА
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