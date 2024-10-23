ИНФАНТИНО: «Мы побеждаем в бою с расизмом»
Президент ФИФА выступил на генеральной ассамблее КАФ
Президент ФИФА Джанни Инфантино затронул тематику расизма на генеральной ассамблее Конфедерации африканского футбола (КАФ).
«Я считаю, что это принципиальная битва, в которой мы должны победить. И мы побеждаем в бою с расизмом, потому что мы едины.
Клубный футбол был основой футбола. Он зародился как национальное движение. Затем он становился все более континентальным, и после 150 лет истории футбола пришло время, чтобы клубный футбол также стал глобальным.
Мы хотим, чтобы у всех вас был шанс, и чтобы у ваших игроков был шанс засиять на мировой арене — это будет способствовать, снова же, развитию футбола в Африке и во всех уголках мира, ведь это наша миссия», — сказал Инфантино.
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