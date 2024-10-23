Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Николай Балакин назначен главным судьей украинского классического
В воскресенье, 27 октября, пройдет поединок 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
Комитет арбитров УАФ определил главным рефери противостояния Николая Балакина. В роли лайнсменов будут Дмитрий Запорожко и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Максим Козырянский.
На системе ВАР работать будет Денис Шурман.
Напомним, что украинское классическое запланировано на 27 октября в 18:00. Матч пройдет в городе Киев на стадионе имени Валерия Лобановского.
В турнирной таблице киевская команда занимает первое место (25 очков). Клуб из Донецка находится на четвертой строчке (19 баллов).
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