Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер

В воскресенье, 27 октября, пройдет поединок 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Комитет арбитров УАФ определил главным рефери противостояния Николая Балакина. В роли лайнсменов будут Дмитрий Запорожко и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Максим Козырянский.

На системе ВАР работать будет Денис Шурман.

Напомним, что украинское классическое запланировано на 27 октября в 18:00. Матч пройдет в городе Киев на стадионе имени Валерия Лобановского.

В турнирной таблице киевская команда занимает первое место (25 очков). Клуб из Донецка находится на четвертой строчке (19 баллов).