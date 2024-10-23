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  4. Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 07:54 |
621
1

Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер

Николай Балакин назначен главным судьей украинского классического

23 октября 2024, 07:54 |
621
1
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
ФК «Динамо» Киев. Николай Балакин

В воскресенье, 27 октября, пройдет поединок 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Комитет арбитров УАФ определил главным рефери противостояния Николая Балакина. В роли лайнсменов будут Дмитрий Запорожко и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Максим Козырянский.

На системе ВАР работать будет Денис Шурман.

Напомним, что украинское классическое запланировано на 27 октября в 18:00. Матч пройдет в городе Киев на стадионе имени Валерия Лобановского.

В турнирной таблице киевская команда занимает первое место (25 очков). Клуб из Донецка находится на четвертой строчке (19 баллов).

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Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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Bulba_sumkin
Угу, один с Киева, второй с Вишневого🤦🏻 
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