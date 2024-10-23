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23 октября 2024, 04:25 |
45
0

ФОТО. Вот сколько стоит золотая ракетка Рафаэля Надаля. Сумма впечатляет!

Самая дорогая ракетка в карьере Рафаэля Надаля

23 октября 2024, 04:25 |
45
0
ФОТО. Вот сколько стоит золотая ракетка Рафаэля Надаля. Сумма впечатляет!
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль получает золотую ракетку

Золотая ракетка, врученная Рафаэлю Надалю на Six Kings Slam, имеет невероятную ценность.

Турки Аль-Шейх, который является советником королевского двора Саудовской Аравии и промоутером этого турнира, решил удивить испанского теннисиста после игры с Новаком Джоковичем.

Ракетка изготовлена из чистого золота и «выстроена» в натуральную величину. И стоимость её уже известна. На самом деле золотую ракетку оценивают примерно в 250 000 евро. Эта драгоценность весит 3 килограмма.

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Ко всему этому добавляется чек, который он получил от организации за участие: он положил в карман 1,5 миллиона долларов, как Джокович, Алькарас, Синнер, медведев и Руне.

Сумма, которую Надаль заработал за этот визит, впечатляет. Он получил около двух миллионов долларов за участие в Six Kings Slam.

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Рафаэль Надаль фото lifestyle Турки Аль-Шейх Six Kings Slam
Артем Діхтяренко Источник: Marca
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