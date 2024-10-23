ФОТО. Афродита сошла с небес. Жена Судакова снова впечатлила Instagram

Жена полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Лиза Судакова – опубликовала новый пост в Instagram.

Красотка поделилась фото с прогулки – Лиза вышла на кофе, и собрала восторженные отзывы своих фолловеров:

«Невероятна», «Красавица», «Афродита сошла с небес» и множество сердечек – всё как любят в IG.

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