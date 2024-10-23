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23 октября 2024, 03:25 |
182
0

ФОТО. Афродита сошла с небес. Жена Судакова снова впечатлила Instagram

Лиза Судакова поделилась новыми фото в IG

23 октября 2024, 03:25 |
182
0
ФОТО. Афродита сошла с небес. Жена Судакова снова впечатлила Instagram
Instagram. Георгий и Лиза Судаковы

Жена полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Лиза Судакова – опубликовала новый пост в Instagram.

Красотка поделилась фото с прогулки – Лиза вышла на кофе, и собрала восторженные отзывы своих фолловеров:

«Невероятна», «Красавица», «Афродита сошла с небес» и множество сердечек – всё как любят в IG.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

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Георгий Судаков Шахтер Донецк фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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