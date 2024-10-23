Другие новости23 октября 2024, 03:25 |
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ФОТО. Афродита сошла с небес. Жена Судакова снова впечатлила Instagram
Лиза Судакова поделилась новыми фото в IG
23 октября 2024, 03:25 |
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Жена полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Лиза Судакова – опубликовала новый пост в Instagram.
Красотка поделилась фото с прогулки – Лиза вышла на кофе, и собрала восторженные отзывы своих фолловеров:
«Невероятна», «Красавица», «Афродита сошла с небес» и множество сердечек – всё как любят в IG.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
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