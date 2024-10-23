ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!
Стала известна колоссальная сумма доходов звездного португальского футболиста
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым високооплачиваемым футболистом мира.
Об этом сообщает издание Al Sharq News, которое внимательно изучило все исследования Bloomberg и Forbes относительно размера доходов португальского супер футболиста.
По их информации, Роналду ежегодно зарабатывает 285 млн долларов: 220 млн поступают Криштиану на счёт от «Аль-Насра», ещё 65 млн приходит 39-летнему нападающему от сотрудничеств с брендами (реклама).
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Для сравнения подаём ежегодный доход других звезд, которые также, как и Криштиану, играют в Саудовской Аравии:
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