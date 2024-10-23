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  4. ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!
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23 октября 2024, 03:08 |
230
0

ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!

Стала известна колоссальная сумма доходов звездного португальского футболиста

23 октября 2024, 03:08 |
230
0
ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым високооплачиваемым футболистом мира.

Об этом сообщает издание Al Sharq News, которое внимательно изучило все исследования Bloomberg и Forbes относительно размера доходов португальского супер футболиста.

По их информации, Роналду ежегодно зарабатывает 285 млн долларов: 220 млн поступают Криштиану на счёт от «Аль-Насра», ещё 65 млн приходит 39-летнему нападающему от сотрудничеств с брендами (реклама).

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Для сравнения подаём ежегодный доход других звезд, которые также, как и Криштиану, играют в Саудовской Аравии:

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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