ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым високооплачиваемым футболистом мира.

Об этом сообщает издание Al Sharq News, которое внимательно изучило все исследования Bloomberg и Forbes относительно размера доходов португальского супер футболиста.

По их информации, Роналду ежегодно зарабатывает 285 млн долларов: 220 млн поступают Криштиану на счёт от «Аль-Насра», ещё 65 млн приходит 39-летнему нападающему от сотрудничеств с брендами (реклама).

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Для сравнения подаём ежегодный доход других звезд, которые также, как и Криштиану, играют в Саудовской Аравии: