ФОТО. Звезда ПСЖ изменил своей жене – вот что она рассказала

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Марко Асенсио стал героем светских хроник.

Его экс-жена Сандра Гараль рассказала почему пара на самом деле разошлась в начале лета, заявив о разводе.

Модель отвечала на вопросы своих подписчиков в Instagram в рубрике «вопрос-ответ».

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Кто-то спросил: «Смогла бы ты простить измену?». На что Сандра ответила: «Я пыталась простить, но не смогла. Сегодня, несомненно, я бы не допустила неверность и не пыталась бы простить».

После этого стало очевидным, что Асенсио изменил своей экс-жене: