Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда ПСЖ изменил своей жене – вот что она рассказала
Другие новости
23 октября 2024, 02:45 |
302
0

ФОТО. Звезда ПСЖ изменил своей жене – вот что она рассказала

В мире футбола всплыла ещё одна неприятная история

23 октября 2024, 02:45 |
302
0
ФОТО. Звезда ПСЖ изменил своей жене – вот что она рассказала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Марко Асенсио стал героем светских хроник.

Его экс-жена Сандра Гараль рассказала почему пара на самом деле разошлась в начале лета, заявив о разводе.

Модель отвечала на вопросы своих подписчиков в Instagram в рубрике «вопрос-ответ».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кто-то спросил: «Смогла бы ты простить измену?». На что Сандра ответила: «Я пыталась простить, но не смогла. Сегодня, несомненно, я бы не допустила неверность и не пыталась бы простить».

После этого стало очевидным, что Асенсио изменил своей экс-жене:

По теме:
ФОТО. Афродита сошла с небес. Жена Судакова снова впечатлила Instagram
ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду на самом деле. Шокирующая цифра!
ФОТО. Жена футболиста Шахтера покрасовалась на стадионе Арсенала
фото lifestyle Марко Асенсио ПСЖ женская сборная Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22 октября 2024, 03:50 4
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Бокс | 22 октября 2024, 08:29 2
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри

Александр отказался от социальных сетей

Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
СУДАКОВ: «Я наслаждался моментом. Такие матчи хочется играть каждую неделю»
Футбол | 23.10.2024, 01:57
СУДАКОВ: «Я наслаждался моментом. Такие матчи хочется играть каждую неделю»
СУДАКОВ: «Я наслаждался моментом. Такие матчи хочется играть каждую неделю»
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Футбол | 22.10.2024, 20:46
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 12
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 8
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем