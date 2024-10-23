ФОТО. Звезда ПСЖ изменил своей жене – вот что она рассказала
В мире футбола всплыла ещё одна неприятная история
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Марко Асенсио стал героем светских хроник.
Его экс-жена Сандра Гараль рассказала почему пара на самом деле разошлась в начале лета, заявив о разводе.
Модель отвечала на вопросы своих подписчиков в Instagram в рубрике «вопрос-ответ».
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Кто-то спросил: «Смогла бы ты простить измену?». На что Сандра ответила: «Я пыталась простить, но не смогла. Сегодня, несомненно, я бы не допустила неверность и не пыталась бы простить».
После этого стало очевидным, что Асенсио изменил своей экс-жене:
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