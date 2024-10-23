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23 октября 2024, 02:00 |
205
1

ФОТО. Жена футболиста Шахтера покрасовалась на стадионе Арсенала

Даша Савина (Бондарь) зажгла в Instagram перед матчем горняков с канонирами

23 октября 2024, 02:00 |
205
1
ФОТО. Жена футболиста Шахтера покрасовалась на стадионе Арсенала
Instagram. Даша Савина (Бондарь)

Украинская тележурналистка Даша Савина (Бондарь) порадовала своих подписчиков в Instagram красочными фото с «Эмирейтс».

Девушка опубликовала фото перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» - «Шахтер» с подписью:

«День Лиги чемпионов. Супер матч: «Шахтер» vs «Арсенал»

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Горняки» проиграли с минимальным счётом – 1:0, а муж Даши – Валерий Бондарь – провёл весь матч.

Тем не менее, эффектные фото журналистки должны хоть немного поднять настроение:

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Даша Савина Шахтер Донецк Лига чемпионов фото lifestyle Арсенал - Шахтер Валерий Бондарь
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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