ФОТО. Жена футболиста Шахтера покрасовалась на стадионе Арсенала
Даша Савина (Бондарь) зажгла в Instagram перед матчем горняков с канонирами
Украинская тележурналистка Даша Савина (Бондарь) порадовала своих подписчиков в Instagram красочными фото с «Эмирейтс».
Девушка опубликовала фото перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» - «Шахтер» с подписью:
«День Лиги чемпионов. Супер матч: «Шахтер» vs «Арсенал»
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«Горняки» проиграли с минимальным счётом – 1:0, а муж Даши – Валерий Бондарь – провёл весь матч.
Тем не менее, эффектные фото журналистки должны хоть немного поднять настроение:
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