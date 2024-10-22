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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:41 | Обновлено 23 октября 2024, 00:25
1172
0

ВИДЕО. Шахтер еще в игре! Ризнык отразил пенальти в матче с Арсеналом

Дмитрий сумел переиграть Леандро Троссарда

22 октября 2024, 23:41 | Обновлено 23 октября 2024, 00:25
1172
0
ВИДЕО. Шахтер еще в игре! Ризнык отразил пенальти в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

На 77-й минуте «Арсенал» получил право на пробитие пенальти, Бондарь сыграл рукой. Однако Дмитрий Ризнык сумел отбить пенальти, который исполнял Леандро Троссард.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

ВИДЕО. Шахтер еще в игре! Ризнык отразил пенальти в матче с Арсеналом

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Леандро Троссард пенальти Дмитрий Ризнык Арсенал Лондон Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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