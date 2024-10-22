ВИДЕО. Шахтер еще в игре! Ризнык отразил пенальти в матче с Арсеналом
Дмитрий сумел переиграть Леандро Троссарда
Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
На 77-й минуте «Арсенал» получил право на пробитие пенальти, Бондарь сыграл рукой. Однако Дмитрий Ризнык сумел отбить пенальти, который исполнял Леандро Троссард.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
ВИДЕО. Шахтер еще в игре! Ризнык отразил пенальти в матче с Арсеналом
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