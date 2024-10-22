ФОТО. Названа настощая причина, почему Флик встретился с Хави

На прошлой неделе состоялась встреча экс-наставника «Барселоны» Хави и нынешнего тренера Ханси Флика.

Журналист Sport.es Давид Бернабеу рассказал про скрытые причины этой встречи – всё дело в том, что испанский и немецкий специалисты являются давними друзьями и множество лет переписывались посредством Whatsapp. Также было несколько встреч, где Хави и Флик говорили о футболе.

После назначения Флика на пост главного тренера «Барсы» началась глава напряжения в их отношениях – Хави ожидал, что его коллега напишет ему или позвонит, но этого не случилось.

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Через некоторое время Ханс-Дитер всё же написал Хави с целью как-нибудь встретиться и провести время, поговорив о футболе.

В конце концов эта встреча и состоялась в доме экс-наставника «Барселоны».

Встреча прошла в дружеской атмосфере, что и засвидетельствовало фото, которое Хави опубликовал на своей странице в IG: