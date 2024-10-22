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Лига чемпионов
22 октября 2024, 22:40 |
1874
1

ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера. Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ

«Канониры» вышли вперед на 29-й минуте

22 октября 2024, 22:40 |
1874
1
ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера. Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

На 29-й минуте лондонцы вышли вперед. Гол сначала записали на Мартинелли, но впоследствии переписали на голкипера украинцев Дмитрия Ризныка.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

ВИДЕО. Досадный автогол от голкипера... Шахтер пропустил от Арсенала в ЛЧ

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Дмитрий Ризнык
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Vittorio
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