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Лига чемпионов
22 октября 2024, 21:48 | Обновлено 22 октября 2024, 22:39
1463
0

ФОТО. Легенда Динамо пообщался с Пушичем перед матчем ЛЧ Арсенал – Шахтер

Андрей Шевченко присутствует на «Эмирейтс»

22 октября 2024, 21:48 | Обновлено 22 октября 2024, 22:39
1463
0
ФОТО. Легенда Динамо пообщался с Пушичем перед матчем ЛЧ Арсенал – Шахтер
УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок посетит легенда украинского футбола Андрей Шевченко, который является президентом УАФ. Перед началом матча Шевченко пообщался с наставником «Шахтера» Марино Пушичем.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

ФОТО. Легенда Динамо пообщался с Пушичем перед матчем ЛЧ Арсенал – Шахтер

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер фото Андрей Шевченко Марино Пушич
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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