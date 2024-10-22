ФОТО. Легенда Динамо пообщался с Пушичем перед матчем ЛЧ Арсенал – Шахтер
Андрей Шевченко присутствует на «Эмирейтс»
Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Поединок посетит легенда украинского футбола Андрей Шевченко, который является президентом УАФ. Перед началом матча Шевченко пообщался с наставником «Шахтера» Марино Пушичем.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
ФОТО. Легенда Динамо пообщался с Пушичем перед матчем ЛЧ Арсенал – Шахтер
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