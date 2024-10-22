Роналду промолчал. Аль-Наср благодаря голу экс-бека Ман Сити победил в АЛЧ
Саудовский клуб переиграл Эстегляль из Тегерана со счетом 1:0, мяч забил Ляпорт
22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Эстеглаль Тегеран и Аль-Наср.
Поединок прошел на нейтральном стадионе Аль-Рашид в Дубае. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба со счетом 1:0.
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Единственный гол на 81-й минуте забил экс-защитник Атлетика Бильбао и Манчестер Сити Эмерик Ляпорт.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями КриРо отличиться не сумел.
После трех сыгранных туров Аль-Наср занимает 4-е место в таблице Западной конференции турнира с 7 очками. У лидеров Аль-Хиляля и Аль-Ахли по 9 пунктов.
Лига чемпионов Азии 2024/25. 3-й тур, 22 октября
Эстеглаль (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:1
Гол: Ляпорт, 81
Другие результаты дня:
- Гвангю (Южная Корея) – Джохор (Малайзия) – 3:1
- Шанхай Порт (Китай) – Централ Кост Маринерс (Австралия) – 3:2
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 1:0
- Шаньдунь Тайшань (Китай) – Йокогама (Япония) – 2:2
- Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Васл (ОАЭ) – 1:2
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