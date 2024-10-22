Роналду промолчал. Аль-Наср благодаря голу экс-бека Ман Сити победил в АЛЧ

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Эстеглаль Тегеран и Аль-Наср.

Поединок прошел на нейтральном стадионе Аль-Рашид в Дубае. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба со счетом 1:0.

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Единственный гол на 81-й минуте забил экс-защитник Атлетика Бильбао и Манчестер Сити Эмерик Ляпорт.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями КриРо отличиться не сумел.

После трех сыгранных туров Аль-Наср занимает 4-е место в таблице Западной конференции турнира с 7 очками. У лидеров Аль-Хиляля и Аль-Ахли по 9 пунктов.

Лига чемпионов Азии 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Эстеглаль (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:1

Гол: Ляпорт, 81

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