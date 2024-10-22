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Лига чемпионов АФК
Эстегляль
22.10.2024 19:00 – FT 0 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
22 октября 2024, 21:31 |
404
0

Роналду промолчал. Аль-Наср благодаря голу экс-бека Ман Сити победил в АЛЧ

Саудовский клуб переиграл Эстегляль из Тегерана со счетом 1:0, мяч забил Ляпорт

22 октября 2024, 21:31 |
404
0
Роналду промолчал. Аль-Наср благодаря голу экс-бека Ман Сити победил в АЛЧ
ФК Аль-Наср. Эмерик Ляпорт

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Эстеглаль Тегеран и Аль-Наср.

Поединок прошел на нейтральном стадионе Аль-Рашид в Дубае. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу саудовского клуба со счетом 1:0.

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Единственный гол на 81-й минуте забил экс-защитник Атлетика Бильбао и Манчестер Сити Эмерик Ляпорт.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями КриРо отличиться не сумел.

После трех сыгранных туров Аль-Наср занимает 4-е место в таблице Западной конференции турнира с 7 очками. У лидеров Аль-Хиляля и Аль-Ахли по 9 пунктов.

Лига чемпионов Азии 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Эстеглаль (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:1

Гол: Ляпорт, 81

Другие результаты дня:

  • Гвангю (Южная Корея) – Джохор (Малайзия) – 3:1
  • Шанхай Порт (Китай) – Централ Кост Маринерс (Австралия) – 3:2
  • Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 1:0
  • Шаньдунь Тайшань (Китай) – Йокогама (Япония) – 2:2
  • Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Васл (ОАЭ) – 1:2

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Эстегляль Эмерик Ляпорт Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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