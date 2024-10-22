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Лига чемпионов
22 октября 2024, 20:56 | Обновлено 22 октября 2024, 21:04
2169
0

Выйдет ли Зинченко против Шахтера? Артета назвал состав Арсенала на матч ЛЧ

Украинец начнет поединок в запасе

22 октября 2024, 20:56 | Обновлено 22 октября 2024, 21:04
2169
0
Выйдет ли Зинченко против Шахтера? Артета назвал состав Арсенала на матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский фулбек Александр Зинченко остался в запасе.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

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Микель Артета Арсенал Лондон Шахтер Донецк стартовые составы Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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