Выйдет ли Зинченко против Шахтера? Артета назвал состав Арсенала на матч ЛЧ
Украинец начнет поединок в запасе
Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выбрал стартовый состав на этот матч. Украинский фулбек Александр Зинченко остался в запасе.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
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