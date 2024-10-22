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Лига чемпионов
22 октября 2024, 20:46 | Обновлено 22 октября 2024, 20:47
3865
7

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 20:46 | Обновлено 22 октября 2024, 20:47
3865
7
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав «горняков» на этот поединок.

Состав «Шахтера» на матч с «Арсеналом»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер стартовые составы Марино Пушич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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Remark
Склад норм, окрім Зубкова. Ну можливо ще й Бондаря.
П.С. Судакову треба себе рекламувати в цьому матчі. Якщо не тут, то тоді з ким?
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+7
Boodya
Більше всього тут нуль шансів.
Арсенал буде дуже мотивований перемагати
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-1
Руслан Улич
В даному випадку розгрому не уникнути ,декларація Шахтаря.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
VovanSidorovi4
Какой упертый босниец, на любую команду высотляет один и тот-же состав.
Видать наигрывает их. 
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-2
ILLUMINATOR
Флешскор показал под 10 м номером Цуканова))
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-2
saltim
Арсенал основу выпустил. Будет разгром
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-3
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