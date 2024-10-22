Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав «горняков» на этот поединок.
Состав «Шахтера» на матч с «Арсеналом»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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