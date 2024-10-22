Андрей ВОРОБЕЙ: «Гол Арсеналу со штрафного? Мне доверяли»

В эксклюзивном интервью Sport.ua экс-форвард горняков Андрей Воробей вспомнил, как забивал лондонскому Арсеналу в Лиге чемпионов сезона 2000/01.

«Я и до этого исполнял штрафные. До поединка с Арсеналом я в чемпионате и Кубке Украины забивал уже. На тренировках я также оставался и отрабатывал удары со стандартов. Поэтому я и подошел в матче Лиги чемпионов бить штрафной. Гол «Арсенала» со штрафного? Мне доверяли. А насчет матча, то практически все решилось тогда в домашней игре со Спартой, когда мы победили 2:1. Мысленно мы где-то понимали, что Спарта вряд ли обыграет Лацио в параллельном поединке. Мы думали, что чехи, видимо, проиграют римлянам, что и произошло. То есть мы понимали, что даже если мы проиграем Арсеналу, мы все равно выйдем в Кубок УЕФА с третьего места. На нас ничего не давило. Единственное, что давило, то это имена наших соперников», рассказал Воробей.

Андрей Воробей забивал канонирам, как в лондонском матче, так и в донецком.