Известен состав Реала на матч ЛЧ с Боруссией. Получил ли шанс Лунин?

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

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Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав мадридцев на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин начнет матч в запасе, а ворота «сливочных» с первых минут будет защищать Тибо Куртуа.