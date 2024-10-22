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  4. Известен состав Реала на матч ЛЧ с Боруссией. Получил ли шанс Лунин?
Лига чемпионов
22 октября 2024, 20:18 |
2387
0

Известен состав Реала на матч ЛЧ с Боруссией. Получил ли шанс Лунин?

Матч начнется в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 20:18 |
2387
0
Известен состав Реала на матч ЛЧ с Боруссией. Получил ли шанс Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав мадридцев на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин начнет матч в запасе, а ворота «сливочных» с первых минут будет защищать Тибо Куртуа.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Лига чемпионов Реал - Боруссия Д
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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