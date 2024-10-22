Известен состав Реала на матч ЛЧ с Боруссией. Получил ли шанс Лунин?
Матч начнется в 22:00 по Киеву
Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
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Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Карло Анчелотти выбрал стартовый состав мадридцев на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин начнет матч в запасе, а ворота «сливочных» с первых минут будет защищать Тибо Куртуа.
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