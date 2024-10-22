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Лига чемпионов
22 октября 2024, 21:12 |
486
0

Тренер Шахтера U-19 рассказал о победе над Арсеналом и матче с Динамо

Белик оценил неожиданную победу

22 октября 2024, 21:12 |
486
0
Тренер Шахтера U-19 рассказал о победе над Арсеналом и матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Шахтер U-19 в матче основного этапа юношеской Лиги УЕФА обыграл Арсенал U-19 со счетом 1:0, добыв вторую победу в трех турах. Тренер Алексей Белик рассказал о победе и предстоящем матче с Динамо U-19 в чемпионате Украины.

– Поздравляем с важной победой над «Арсеналом»! Расскажите, каким был матч для команды?
– Спасибо! Это была хорошая игра и очень важная победа, учитывая турнирное положение, ведь мы увеличили шансы на пути к своей цели – проходу в плей-офф. Что касается игры, то понятно, что она была сложной, «Шахтер» U19 привык постоянно играть на мяче. В предыдущих двух турах с «Болоньей» U19 и «Аталантой» U19 мы большую часть времени владели инициативой. Я очень рад ребятам, ведь они терпели и были организованными, а дисциплина в защите была на самом высоком уровне. Даже не помню, чтобы Арсенал U19, за исключением некоторых фланговых передач, создавал давление, но мы справились с этим, несмотря на то, что большую часть времени действовали без мяча. В этом аспекте футболисты стали гораздо гибче и не являются исполнителями, которые привыкли только атаковать и контролировать мяч. В этом плане мы значительно прогрессировали, и то, что у нас будет момент в атаке, которым воспользуемся, я подчеркивал еще предматчевую установку. Единственное, что мы могли бы добавить качества в контратаках и делать счет больше, но здесь кажется специфика внутреннего чемпионата, где мы действуем по позиционной обороне и редко контратакуем. Мы отрабатываем этот аспект на тренировках, и когда это происходит в матчах с подобными соперниками, как «Арсенал», у футболистов присутствует не то чтобы волнение, а большее желание, которое влияет на нашу игру, например, в эпизодах, когда мы контратаковали с численным преимуществом, или в моменте с выстрелом Сметаны. В таких ситуациях хотелось бы быть более хладнокровными, однако это юношеская лига УЕФА, и в таком возрасте это нормально. Также следует отметить сложные переезды, ведь у каждой команды, с которой играем в еврокубках, есть определенное преимущество. Добавлю, что футболисты «Арсенала» U19 выступают в Премьер-лиге 2, а некоторые из них были вовлечены в игру за первую команду в кубковых соревнованиях.

– «Шахтер» U19 после забитого мяча находился преимущественно на собственной половине поля и опасно контратаковал, в то же время не давая создать острых моментов у своих ворот. Можно ли считать, что ребята полностью выполнили план на игру?
Мы хотим контролировать мяч, создавать моменты и быть креативными, однако есть соперник, который, во-первых, играет дома, а во-вторых, его исполнители выступают за первую команду или в высших возрастных соревнованиях, что дает определенное преимущество. В этом случае мы не всегда можем диктовать свои условия. Ребята, с детских лет привыкшие играть на мяче и атаковать, смогли перестроиться и удачно адаптировались к действиям соперника. Сегодня была не игра от обороны, а игра ума, когда мы из среднего блока могли перестроиться в низкий и контратаковать. Мы контратаковали, и ни к одному футболисту нет замечаний, но хочется больше качества в этом аспекте. Однако именно такие матчи придают важный опыт, переносимый на следующие.

– На этой неделе команду ждет не менее важное противостояние во внутреннем чемпионате – с киевским «Динамо». Какой будет подготовка с учетом переезда и ограниченного времени?
– Да, у нас впереди дорога домой, и если все будет хорошо, то уже в четверг будем в Киеве. При этом будет ​​тренировка для восстановления во Львове, а в пятницу и субботу уделим внимание нашему сопернику. «Динамо» – это наш главный соперник во внутреннем чемпионате, и с настроением точно не будет проблем. Единственное, что мы потеряли много сил и эмоций, но это восстановительное.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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