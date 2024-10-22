Нашли замену. Бывший игрок МЮ заменил Фергюсона на посту
Гари Невилл стал амбассадором красных дьяволов
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл получил должность амбассадора в клубе через несколько дней после того, как «красные дьяволы» сократили сэра Алекса Фергюсона.
Невилл взял на себя миссию презентовать программу развития футбола от «Манчестер Юнайтед» за рубежом. Мероприятие Apollo Tyres состоялось в Индии, – повідомляє видання Talksport
В программе Невилл рассказывал о развитии массового футбола, а также провел встречу с молодыми футболистами.
49-летняя экс-звезда «красных дьяволов» сотрудничает с клубом с 2009 года, когда завершил игровую карьеру.
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