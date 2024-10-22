ГУТЦАЙТ: «К сожалению, представителей этих стран допускают»
Президент НОК недоволен участием российских теннисистов на турнирах
Президент Национального Олимпийского Комитета Вадим Гутцайт высказался по поводу участия российских теннисистов на международной арене.
«К сожалению, представителей этих стран допускают в большом теннисе под нейтральным флагом, и с этим ничего не поделаешь. Аналогичная ситуация была на последних Олимпийских играх. Вообще там под нейтральным флагом выступали 15 россиян» - ответил Гутцайт.
Ранее президент НОК рассказал, сколько погибло украинских спортсменов и тренеров на российско-украинской войне.
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