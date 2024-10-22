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22 октября 2024, 18:52 |
172
0

ГУТЦАЙТ: «К сожалению, представителей этих стран допускают»

Президент НОК недоволен участием российских теннисистов на турнирах

22 октября 2024, 18:52 |
172
0
ГУТЦАЙТ: «К сожалению, представителей этих стран допускают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вадим Гутцайт

Президент Национального Олимпийского Комитета Вадим Гутцайт высказался по поводу участия российских теннисистов на международной арене.

«К сожалению, представителей этих стран допускают в большом теннисе под нейтральным флагом, и с этим ничего не поделаешь. Аналогичная ситуация была на последних Олимпийских играх. Вообще там под нейтральным флагом выступали 15 россиян» - ответил Гутцайт.

Ранее президент НОК рассказал, сколько погибло украинских спортсменов и тренеров на российско-украинской войне.

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Вадим Гутцайт российско-украинская война
Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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