ГУТЦАЙТ: «К сожалению, представителей этих стран допускают»

Президент Национального Олимпийского Комитета Вадим Гутцайт высказался по поводу участия российских теннисистов на международной арене.

«К сожалению, представителей этих стран допускают в большом теннисе под нейтральным флагом, и с этим ничего не поделаешь. Аналогичная ситуация была на последних Олимпийских играх. Вообще там под нейтральным флагом выступали 15 россиян» - ответил Гутцайт.

Ранее президент НОК рассказал, сколько погибло украинских спортсменов и тренеров на российско-украинской войне.