Подольски может получить шраф за прощальный матч

39-летний немецкий футболист польского происхождения Лукас Подольски решил попрощаться с футболом. Для этого в Кельне он провел товарищескую игру между командой своих друзей, которую назвал Team Poldi, и XI Кельна. Игра завершилась со счетом 5:3, а Подольски после матча попал в неприятности со стороны полиции.

Как сообщает издание The Sun, форвард после матча вышел к фанатам и вместе с ними зажег файер, что запрещено на немецких стадионах.

Из-за этой выходки полиция Кельна выписала Лукасу протокол, и теперь его ждет суд.

Директор местной полиции Волкер Ланге заявил, что такое поведение легендарного футболиста не красит его, и он стал «плохим примером для подражания».