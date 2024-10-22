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22 октября 2024, 18:40 | Обновлено 22 октября 2024, 18:52
607
0

Подольски может получить шраф за прощальный матч

Игрок зажег файер, что запрещено на немецких стадионах

22 октября 2024, 18:40 | Обновлено 22 октября 2024, 18:52
607
0
Подольски может получить шраф за прощальный матч
TheSun. Лукас Подольски

39-летний немецкий футболист польского происхождения Лукас Подольски решил попрощаться с футболом. Для этого в Кельне он провел товарищескую игру между командой своих друзей, которую назвал Team Poldi, и XI Кельна. Игра завершилась со счетом 5:3, а Подольски после матча попал в неприятности со стороны полиции.

Как сообщает издание The Sun, форвард после матча вышел к фанатам и вместе с ними зажег файер, что запрещено на немецких стадионах.

Из-за этой выходки полиция Кельна выписала Лукасу протокол, и теперь его ждет суд.

Директор местной полиции Волкер Ланге заявил, что такое поведение легендарного футболиста не красит его, и он стал «плохим примером для подражания».

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Олександр Сільченко Источник: The Sun
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